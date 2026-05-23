歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと１３歳の長男・勸玄くんとの親子ショットを披露した。

２３日までにインスタグラムで「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います。気づけば、歩幅も近くなってきました」とつづった團十郎。木々に囲まれた屋外で、勸玄くんと手をつないで歩く後ろ姿をシェアした。

フォロワーは「身体の傾け方も似ています。素敵な一瞬」「まだ手を繋いでくれるのね〜 羨ましい」「嬉しいお写真、お２人で歩く後ろ姿が未来に向けて頼もしく感じます」「お２人の歩幅や佇まいがどこか似ていてさすが親子だなぁと見惚れてしまいました 頼もしい背中の２ｓｈｏｔ最高です」「なかなか手繋ぎなんてしないです 育て方が素晴らしいんですね 尊敬します！」「後、頭一つ…。もうすぐですね…」「家族の仲良しに麻央ママ様もニッコリですね」とほっこりしていた。

團十郎はフリーアナウンサーの小林麻央さんと２０１０年に結婚。１１年７月に麗禾ちゃん、１３年３月に勸玄くんが誕生した。２人は團十郎のインスタグラムにたびたび登場しており、「一瞬麻央さんかと思いました」「イケメンね〜」「美男美女」と話題になっている。