シンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（クッチ）が２３日、東京・文京区の根津神社でライブパフォーマンスを行った。

昨年３月にデビューした２１歳の女性シンガー。モデルで女優のＫｏｋｉが主演を務めた映画「女神降臨」の主題歌にもなったデビュー曲「ときめき」など５曲を歌い上げた。

バックに初めてバンドチームも携え「めちゃくちゃ緊張したんですけど、すごく楽しい経験をさせてもらいました」と笑顔。「一体感が生まれた感じがしました」と声を弾ませた。

ステージ前には、同じ事務所に所属する女優の仲島有彩が応援に駆けつけた。普段から交流があるそうで、仲間の晴れ舞台を目にすると「たくさんのファンの方がいて、愛されているなと思った。私も誰かに愛される俳優になりたいなと強く思いました」と刺激を受けた様子だった。

今後の目標を問われたＫｕｃｃｉは「Ｚｅｐｐツアーがしたいです」と即答。タイに留学した経験も持つことから「留学していた時に、毎週のようにショッピングモールでアーティストがライブをしていたのを見ていて、私も立ちたいなと思っていました」と海外でのライブにも前のめりだった。