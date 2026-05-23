記事ポイント 芸能生活50周年のルー大柴氏、芸能マネジメント・ケイ素研究・原料開発の第一人者が2026年3月に渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションと富山県立大学が10年以上の産学連携でエビデンスを蓄積美容・健康から半導体素材まで広がるケイ素（シリカ）の多分野での可能性が語られる 芸能生活50周年のルー大柴氏、芸能マネジメント・ケイ素研究・原料開発の第一人者が2026年3月に渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションと富山県立大学が10年以上の産学連携でエビデンスを蓄積美容・健康から半導体素材まで広がるケイ素（シリカ）の多分野での可能性が語られる

芸能生活50周年を迎えるタレントのルー大柴氏をはじめ、芸能マネジメント・ケイ素研究・原料開発の第一人者が集まった特別対談が、2026年3月に東京で実施されました。

美容や健康の分野で注目を集めるケイ素（シリカ）をテーマに、それぞれの業界で長年にわたって活躍してきた4名が自身の経験と知見を語り合っています。

APAコーポレーション「ケイ素umo」





主催：株式会社APAコーポレーション対談実施：2026年3月開催場所：東京・渋谷スクランブルスクエア

APAコーポレーションは水溶性ケイ素（シリカ）のシェアNo.1パイオニア原料メーカーで、富山県立大学をはじめ複数の大学との産学連携を通じて機能性・安全性に関するエビデンスを積み上げてきました。

2026年3月、東京・渋谷スクランブルスクエアにて、芸能・マネジメント・大学研究・原料開発という異なるフィールドで活躍する4名による特別対談が行われました。

業界で長く活躍し続ける秘訣





ルー大柴氏は19歳で付き人として芸能界に入り、以来50年にわたって活動を続けています。

代名詞の「ルー語」は、英語・中国語・ロシア語を話す父親の影響と、高校卒業後にヨーロッパを自転車で放浪した経験の中で自然に形成されます。

増田順彦氏との協働を経て出版した『ルー語大百科』により、「薮からスティック（藪から棒）」「寝耳にウォーター（寝耳に水）」といった表現が広く知られるようになっています。

岡田氏は創業当初、ケイ素の認知がほとんどなかった時代に試行錯誤を重ね、自社での原料・製品製造から卸販売への転換を図ることで経営を安定させます。

約20年前、当時の取引先が1日2,000万円を売る現場を目の当たりにしたことが、自身のビジネスモデルを見直す転機となっています。

その後、立田氏ら複数の大学研究者との産学連携によって機能性・安全性エビデンスを取得し、現在では競合約20社の中でエビデンスの明確さを強みとする原料メーカーの地位を築いています。

立田氏は2002年に大学教員となり、廃棄物を「資源」として再定義する研究を追求する中で、シリカを多く含む籾殻（もみがら）の活用研究を通じて岡田氏と出会い、10年以上にわたる協働が続いています。

40〜70代が実践する健康習慣とケイ素の取り入れ方

40代の岡田氏は自社のケイ素を日常的に摂取しており、ビールに加えるとキレと風味が増すと語っています。

ケイ素単体より他の栄養素と組み合わせることで、より効果的な摂取につながると考えています。

50代の増田氏は食材選びにこだわり、家でできる軽い運動や近所の散歩を日課としています。

APAコーポレーションのケイ素を取り入れてから体調が良好な状態を維持しています。

60代の立田氏は外出時もAPAコーポレーションのケイ素を常に携帯し、水やビールに溶かして摂取しています。

豊富なエビデンスに裏付けられた安全性が安心感の根拠となっています。

70代のルー大柴氏は毎日ラジオ体操と太極拳を習慣としており、APAコーポレーションの水溶性ケイ素を焼酎に入れるとマイルドで飲みやすくなることを実感しています。

ケイ素（シリカ）とは





ケイ素（シリカ）は土壌に豊富に含まれるミネラルの一種で、野菜の根から吸収されて体内に取り込まれます。

人体では髪・肌・爪などを健やかに保つ働きがあるとされており、APAコーポレーションは籾殻や水晶など自然由来の原料からケイ素を抽出し、効率よく摂取できる形で提供しています。





シリカ水として流通する製品もありますが、水だけで必要量を摂るには多量の飲用が必要です。

APAコーポレーションはコーヒーや味噌汁など日常の飲食物に高濃度のケイ素を溶かして取り入れる方法を提案しています。

安全面ではシリカに「非晶質」と発がん性リスクのある「結晶質」の2種類があり、APAコーポレーションは大学での分析を経た非晶質シリカのみを使用しています。

大学病院での臨床試験では1日9cc程度の摂取事例もあり、50ccは約5日分に相当します。

広がり続けるケイ素の可能性





APAコーポレーションは現在、70〜80代でも元気な摂取者が多いことを踏まえ、男性機能への影響についても提携クリニックで研究を進めています。

マレーシアでは糖尿病の臨床試験が実施されており、農業・畜産分野での活用も注力分野と位置付けています。

立田氏は籾殻を原料とするシリコンカーバイド（SiC）の製造研究・事業化を進めています。

SiCはAIチップなど半導体に欠かせない素材でありながら現在は海外依存の状況にあり、立田氏は未活用の籾殻を資源として国内生産できる体制の確立を目指しています。

ペットへの活用においても、体調を崩した猫にケイ素を与えたところ元気を取り戻し毛並みが改善した事例が報告されています。





東京・渋谷スクランブルスクエアに集まった4名の対談は、ケイ素（シリカ）が美容・健康から農業・畜産・半導体素材に至るまで幅広い分野での可能性を持つことを示す内容となっています。

APAコーポレーションは10年以上の産学連携によるエビデンスを強みとし、水溶性ケイ素シェアNo.1の原料メーカーとして日常での取り入れやすさを追求してきています。

APAコーポレーション「ケイ素umo」の紹介でした。

よくある質問

Q. ケイ素（シリカ）の「非晶質」と「結晶質」の違いは何ですか？

A. 非晶質シリカは安全性が確認されている形態で、APAコーポレーションの製品に使用されています。

結晶質シリカには発がん性のリスクがあるとされており、製品を選ぶ際に形態を確認することが重要です。

APAコーポレーションは富山県立大学など複数の大学での分析を経た非晶質シリカのみを原料として採用しています。

Q. ケイ素（シリカ）は1日にどのくらい摂取できますか？

A. 大学病院での臨床試験では1日9cc程度の摂取事例があり、基本的に多く摂っても問題ないとされています。

50ccは約5日分に相当します。

APAコーポレーションは安全性を確認した原料のみを使用しており、詳細は公式サイトに案内されています。

Q. ケイ素（シリカ）はどのような飲み物や料理に合わせて摂取できますか？

A. 水・ビール・焼酎・コーヒー・味噌汁など日常のさまざまな飲食物に溶かして摂取できます。

ビールや焼酎に加えるとキレが増しマイルドな飲み口になるとする声が対談の中でも挙がっています。

ウユニ塩湖で採れた塩にケイ素を含む製品を料理に使用した事例も対談内で紹介されます。

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