中国で開かれたAPEC貿易担当大臣会合に出席した赤沢経済産業相は、中国の王文涛商務相と短時間の立ち話をしたことを明らかにしました。高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中の閣僚の立ち話は初めてです。

日中関係が冷え込む中、中国で開かれたAPEC貿易大臣会合に赤沢経産相が出席しました。

日中間で会合などがあるかが注目されていましたが、赤沢経産相は、中国の王文涛商務相と22日の夕食会で立ち話をしたことを明らかにしました。

赤沢経産相

「閣僚たちが公式の晩さん会の席、メインテーブルですね、そこに向けて歩き始めたタイミングで王部長がおひとりで座られた。そこに足を運んで『やあやあ』ということでお話をしたということであります」

会話の詳細は明らかにしませんでしたが、高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、閣僚の立ち話は初めてです。

一方、会合ではレアアースや重要鉱物の輸出規制について、赤沢経産相は、世界のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしかねないと指摘し、「そういう輸出国は是正すべき」だと特定の国を名指ししない形で発言したということです。