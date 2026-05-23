歌手の郷ひろみ（７０）が２３日、埼玉・越谷のサンシティホールで、３１会場４５公演を巡る全国ツアー「ＡＬＬ ＭＹ ＬＯＶＥ」を開幕させた。今年はファンクラブ発足から５５周年という節目の年で、初日はファンクラブ限定公演として開催。郷を支え続けた母・原武輝代さん（享年９２）が１月１２日に死去して以来、初のコンサートとなった。最愛の母から教えられた「ファンがいなければ、あんたの存在はない」という言葉を胸に、愛と感謝を伝える全身全霊のステージを繰り広げた。

ファンの強大な愛に包まれ、郷はアンコールで大号泣した。１９７１年のファンクラブ発足から５５年。ここまで歩んできた軌跡を「５５年を支えてくれたのは、まぎれもなくファンクラブの方だった。アイドルという道をいまだに歩める奇跡は、ファンの皆さんの支えがあってからこそ…」と振り返り、声を震わせながら「ＡＬＬ ＭＹ ＬＯＶＥ」を歌い上げた。

他界した母から「ファンがいてからこそ、あんたは存在できる」とたたきこまれ、スターになった今もＤＮＡに刻まれている。メモリアルイヤーは“ファン大感謝祭”とするべく、ファンクラブ会員が投票したアンケートをもとにセットリストを作成。本番では、観客が選んだリクエスト曲を即興で歌唱するなど、ファンファーストのステージが繰り広げられた。

デビュー曲「男の子女の子」から最新曲「Ｉ’ｍ Ｎｅｏ Ｇ」までの２２曲を届け、初日から全力疾走。ファンを「宝物」を表現して「皆さんという宝物があるから、この瞬間まで郷ひろみで居続けられている」と自身という存在を再確認し、「これからも僕と一緒に歩いてください」と愛を伝えていた。

またツアーファイナルとして、１０月２４、２５日に東京・日本武道館で２ＤＡＹＳ公演を開催することを発表した。