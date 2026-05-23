おじいちゃんと老犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万回再生を突破し、「ツーショット可愛すぎる」「同じ表情してるw」「そっくりすぎて微笑ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんが運転する『車の助手席』に乗るおばあちゃん犬→熟年夫婦のようで…とんでもなく尊い光景】

おじいちゃんからのお誘い

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんは、柴犬「あい」ちゃんの平和な日常を紹介しています。あいちゃんは、おっとり穏やかなおばあちゃん犬。お気に入りの場所で二度寝を楽しんだり、同居犬のアイスちゃんに寝床を取られても怒らなかったりと、のんびりした毎日を過ごしているそうです。

そんなある日、おじいちゃんから珍しくおでかけのお誘いがあったのだとか。どうやら、あいちゃんを連れて行きたい場所があるようです。声をかけられたあいちゃんは、どこか嬉しそうにソワソワ。支度を済ませると、「準備できてますよ」と言わんばかりに待機していたといいます。

熟年夫婦みたいな2人

そして始まった、ふたりのドライブ。助手席にちょこんと座るあいちゃんと、静かにハンドルを握るおじいちゃん。特別な会話を交わしているわけではないのに、ふたりの間には長年寄り添ってきたからこその空気が流れていたといいます。

どこか似たような穏やかな表情を浮かべる姿は、まるで熟年夫婦のよう。あいちゃんは窓の外を見ながら、「どこに行くのかな～」とワクワクしている様子だったそうです。

連れて行きたかった場所とは…

おじいちゃんが連れて行きたかった場所…それは神社でした。ずっとあいちゃんを連れて来たかったそうで、この日は初詣も兼ねていたのだとか。おじいちゃんは、あいちゃんの健康を願ってしっかりお参り。

参拝後は、境内をゆっくり散策したそうです。あいちゃんも心地よさそうに歩きながら、穏やかな時間を満喫していたといいます。長い年月を一緒に重ねてきたからこそ生まれる、静かで優しい空気感…。おじいちゃんとあいちゃんの微笑ましいおでかけの様子に、多くの人がホッコリ癒やされたのでした♡

この投稿には、「あいちゃんの表情が楽しそうでホッコリ」「心通じ合ってるのが分かります」「穏やかな時間が永く続くことを祈ってます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」には、あいちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。