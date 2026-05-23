ついさっきまでおもちゃの取り合いをしていた、ラテちゃんとイヴちゃん。ところが飼い主さんがふと気づくと、取り合った状態のままぐっすり眠っている様子があまりにも尊いと、大きな反響を呼びました。

「寝るんかーいwww可愛すぎる！」「その姿ずるいわぁ♡」と話題となり、20万回以上再生されています。

【動画：1つのおもちゃを取り合う2匹の犬→お互いに疲れてしまい、いつのまにか…とんでもなく尊い『まさかの展開』】

おもちゃを取り合っていたラテちゃんとイヴちゃん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『ラテとイヴ』へ投稿された、マルプーの「ラテちゃん」とチワプーの「イヴちゃん」の様子です。この日2匹は、1つのおもちゃを取り合いしていたのだそう。

どちらも譲らず、おもちゃの端と端をくわえて離さなかったのだそうで、そのままの状態でいつまでもじゃれ合っていたのだとか。それでもいつかは決着がつくだろうと、飼い主さんはそのまま見守ることに。

数分後にはこんな姿に

数分後、飼い主さんがラテちゃんとイヴちゃんが静かになったことに気付き目をやると、そこにはくっついて眠る2匹の姿がありました。2匹の口元にはおもちゃがそのままで、取り合ったまま眠ってしまった様子。

ラテちゃんを押さえ込むような状態のまま眠っているイヴちゃんと、上に乗られても平気でぐっすり眠るラテちゃん。おもちゃの譲り合いはできなくても仲良しなんだなと、寝姿の可愛さにほっこりした飼い主さんなのでした。

別の日の取り合いでは…

おもちゃの取り合いはこの日だけではないのだそうで、別の日に今度はボールを取り合っていたラテちゃんとイヴちゃん。ボールだろうとくわえて離さない2匹は、密着度が更に高まっていました。

そしてまた、取り合いに疲れたのかくっついたままウトウト。目をしょぼしょぼさせるイヴちゃんと、最近ダイエット中だという真ん丸なお腹丸見え状態のラテちゃんの寝姿も、とても可愛くて癒されました。

この投稿へは「可愛すぎる！私がおもちゃもらっちゃおうかな」「おっお～！天使じゃ！」「心洗ってくる」「仕事終わりに癒しをありがとうございます」など、寄り添って仲良く眠る姿が尊すぎるラテちゃんとイヴちゃんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『ラテとイヴ』では、フワフワの毛並みや豊かな表情が可愛いマルプー「ラテちゃん」とチワプー「イヴちゃん」の、愛らしさで溢れる日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ラテとイヴ」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。