犬が飼い主の『股のニオイ』を嗅ぐ心理4選

愛犬に股のニオイを嗅がれて気まずい…そう思ったことはありませんか？わんこと暮らしているとよく見られるシチュエーションだと思います。犬が飼い主の股のニオイを嗅ぐことには、もちろん理由があります。

1.大好きな人のニオイを嗅ぎたい

犬が人の股のニオイを嗅ぐのは、アポクリン腺と呼ばれる汗腺から分泌されるフェロモンを嗅ぎたいから。それがその人のことをよく知るための情報源なのです。人の体ではわきの下や乳房、そして股間に集中しています。

犬が嗅ぎやすい部位が股間のため、積極的にクンクンしに行くのでしょう。犬にとって大好きな飼い主さんのニオイは最大の安心材料。ニオイを嗅いで落ち着きたい…そう思うとちょっぴり嬉しくなりますね。

2.情報収集がしたい

視力が弱い犬は鼻から多くの情報を得ようとします。犬の嗅覚は人間の数千倍から1億倍優れています。分かりやすく例えると、人間には到底感知できないほどごく微量に薄まったニオイ分子（数億分の1程度の濃度）であっても、正確に嗅ぎ分けられるということです。そんな犬たちはその優れた嗅覚で飼い主さんの動向を探ろうとすることもあるようです。

外出先から帰宅するとクンクンとニオイを嗅ぎ『どこに行ってたのかな？』『何してたんだろう？』と情報収集をするのです。『ほかの犬と会ってないかな…』と可愛い浮気チェックをしているのかもしれません。

3.飼い主の気を引きたい

愛犬が股のニオイを嗅いできたとき、『もう～やめなさい！』と大きな声を出したり、逃げ回ったりするのではないでしょうか。すると犬は『構ってもらえた』と勘違いし、同じ行動を繰り返すことがあります。

また、クンクンしていると飼い主さんが笑ったのを見て『股のニオイを嗅ぐ＝笑顔』と、犬の中で図式が出来上がったのかもしれません。なぜなら犬は飼い主さんの笑った顔が大好き。笑顔を見たくてわざとしている…そういった理由もあると思います。

4.体調の変化を感じている

わたしたちは特定の病気にかかると体臭が変化することがあります。糖尿病患者が発する甘いニオイ、がん細胞にも特有のニオイがあることが分かっています。嗅覚の優れている犬は、こういったニオイに敏感に反応を示すことがあるようです。

特殊な訓練を受けた『がん探知犬』は、患者の呼気や尿から約90%以上の高い確率で検知できるとの報告があります。さらに現在、新型コロナウイルス感染者を特定する訓練が行われ、実用化に向けた研究が進んでいます。

訓練を受けていない犬でも、飼い主さんの病気を予知する行動を見せることがあります。執拗に特定の場所を嗅いでくるときは、ご自身の体調を振り返ってみてください。

股のニオイを嗅ぐのをやめてほしい…適切な対応は？

犬が飼い主さんの股のニオイを嗅ぐ心理は分かりましたが、いくら愛犬とは言え抵抗があるはず。適切な対応で『やめて』を伝えられるようにしましょう。

物理的に距離を取る 意識を他へそらす 騒がず落ち着いて対応する

愛犬が股のニオイを嗅ぐ行為をしそうだと思ったら、その場を離れるなど物理的に距離をとります。飼い主さんが忙しい、手が離せないときの一時的な対処法ですが有効です。

愛犬の注目が股間へ向かった瞬間に「おすわり」や「待て」を指示する、お気に入りのおもちゃやおやつを投げて気を引く、といった意識を別の行動にそらす方法。指示に従えたら、しっかり褒めてあげてください。

前述のように飼い主さんが騒いだり逃げ回ったりすると、犬は『喜んでいる』『遊んでいる』と勘違いします。誤解を招かぬよう淡々と冷静に接することが求められます。

まとめ

犬が飼い主さんの股のニオイを嗅ぐ行為は、優れた嗅覚での情報収集や変化の気づきなど、犬なりの理由が存在します。ニオイを嗅ぐこと自体が犬の本能を満たしますので、すべてを否定してしまうことは犬にとっては少々酷かもしれません。

対処法を理解したうえで、愛犬の気持ちに寄り添いながら、望ましい行動へ導いてあげましょう。