肌が変わると、もっと人生が楽しくなる。メンズもスキンケアで男を磨いて好印象を手に入れよう

メンズ美容は今や単なる流行ではなく、身だしなみとして世代を問わず取り入れる人が増えています。なかでもスキンケアは肌トラブルの予防や清潔感の向上など見た目の印象アップに繋がる重要なケアのひとつです。正しくスキンケアをすると今の肌に起きているトラブルのケアはもちろん、シミやシワなど未来の肌に起きるトラブルの予防も叶うのでやっておいて損はありません。ここでは男性の肌におすすめのスキンケアをセレクトしているので、ぜひ参考にしてみてください。

■肌がきれいになると好感度も上がる！ 大人メンズが手にしたい厳選スキンケアアイテム

“スキンケア”と一口に言ってもその種類や方法はさまざま。ここでは“洗う＆潤す”を基本にした洗顔料・化粧水・乳液の3カテゴリのアイテム紹介とオールインワンやUVなど時短ケアや守りのケアが叶うおすすめコスメをピックアップします。

▼洗顔はスキンケアの基本中の基本。こだわりの洗顔料できれいな肌環境へ導こう

朝晩は洗顔料を使った洗顔がマスト。余分な皮脂やホコリなど夜寝ている間や日中に付着した汚れを放置しておくと、雑菌が増殖し肌荒れや毛穴トラブルを引き起こすおそれがあるからです。きちんと洗って清潔な肌を維持しましょう。

1. 肌も心もほぐれるよう。泡立て不要のジェリー洗顔

スリー

「THREE バランシング クリア ジェリー ウォッシュ」（4400円）

ざらつきやゴワつき、毛穴汚れが気になる肌にはスクラブ×クレイ×寒天を組み合わせたジェリー洗顔料でアプローチを。“スクラブでかき出し、クレイで吸着し、寒天でからめとる”という天然トリプルポアクレンズ処方で摩擦レスに汚れをオフでき、洗い上がりはつるんとなめらか。ジェルにはペパーミント芳香蒸留水やアラントイン（整肌成分）を配合しているため、肌の引き締めと肌荒れ予防を同時に叶えます。

WRITTER'S COMMENT

ピタッと密着する厚みのある寒天ベースのジェリーが肌の上でみずみずしく伸びます。スーッとした清涼感があり、とにかく気持ちいい！ 小さな円を描くように肌に10秒ほど馴染ませ、オフするだけでOKという手軽さもポイント。厳選した国産精油をブレンドしたシトラスハーバルの香調が肌も心も解きほぐしてくれます

>> スリー

2. クレンジングも洗顔もひとつでOKな2WAY仕様

オーカー

「オーカー ザ デュアル クレンズ ウォッシュ サバンナフィグ」（2490円）

泥のテクスチャをそのまま塗布し、肌の上で馴染ませながら泡立てる方法と、手のひらで泡立ててから肌に乗せる方法と2WAYで使えるクレイ洗顔料。泥テクスチャを直接塗布すると日焼け止めや軽いベースメイクを落とせるクレンジングになり、泡立てればふわふわの濃密泡に。摩擦レスで肌を洗い上げられます。肌荒れ防止成分や保湿成分も贅沢に配合されており、つっぱり感のないなめらかな肌へ導いてくれるはず。

WRITTER'S COMMENT

フレッシュなフィグリーフとイチジクの香りから温もりあるシダーウッドやアンバーへと移ろうウッディアロマティックの香りを採用。朝晩の洗顔が格上げされる奥行きのある香りで、洗うたび気分までリラックス。低刺激処方ながら泥と炭のパワフルな吸着力で皮脂汚れや毛穴汚れをしっかり落としてくれます

>> オーカー

▼洗顔後はしっかり肌に水分を！ 使用感もグッドな化粧水

洗顔により失われた潤いをチャージするのが化粧水の役割。肌に潤いを行き渡らせることで柔らかくふっくらとした肌になり、同時に次に使うスキンケア（美容液や乳液）の浸透を高める効果も。たっぷりと塗布して肌を整えましょう。

3. 美容液仕立ての濃密テクスチャで潤い長続き！

バルクオム

「THE REPAIR LOTION［医薬部外品］」（3630円）

水分と油分のバランスが崩れやすく、ゆらぎやすい男性の肌特徴に合わせた美容成分をたっぷりと配合した美容液仕立ての薬用化粧水。肌への潤い力を高めるべく、保湿成分をナノ化して配合（＝ナノバリア処方）しているのが特徴で、これにより高い保湿力とベタつき感のない軽やかな仕上がりを両立します。肌荒れやニキビケアをサポートする有効成分も配合。アフターシェーブローションとしても活躍！

WRITTER'S COMMENT

少量でもしっかり潤うことにこだわって作られたというだけあり、肌に素早く浸透してもちもち肌に。清潔感のあるフローラル系の香りがほんのり漂い、強い香りではないので次に使うスキンケアを選ばない点もGOOD！ 皮脂バランスの改善やニキビにアプローチする有効成分・グリチルリチン酸2K配合なのでトラブルレスな肌を目指せます

>> バルクオム

4. トロッとしているのに後肌さらり、なミルク化粧水

イニスフリー

「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」（2420円）

ブランド独自原料の美容茶葉をマイクロサイズにリポソーム化した保湿成分スーパーグリーンティーが肌にすっと馴染んで乾燥しがちな肌をふっくらと潤します。さらに高純度グリーンティーセラミド（保湿成分）配合により、潤いバリアを整えてなめらかな肌を長時間キープ！ 乾燥肌・混合肌・インナードライ肌、どんな肌タイプでも使用でき、敏感になりがちなシーズンにもうってつけ。

WRITTER'S COMMENT

乳白色で手に乗せた瞬間はトロッとしているため「ベタベタするのでは？」と思う人もいるかもしれませんが、その心配は不要！ とろみのあるミルキーなテクスチャですが、肌馴染みが良くとっても軽やかな付け心地。肌バリアを集中的に整えて、なめらかな肌へ導いてくれるので乾燥が気になる人は要チェックです

>> イニスフリー

▼潤ったらしっかり水分を閉じ込めよう。おすすめ乳液をピックアップ

化粧水で肌に与えた水分は、実はそのままではどんどん蒸発してしまい、また乾燥を招きます。乳液＝油分を上から重ね、与えた水分にフタをすることで潤いが続く健やかな肌が叶うのです。化粧水と乳液は“セットで使う”と心得ましょう。

5. 皮脂吸着パウダー配合でテカリの気にならない肌へ

バウム

「オイルコントロール エマルジョン n」（8800円）

肌のベタつきやテカリが気になる人におすすめしたいのがこちら。過剰な皮脂を吸着し、長時間サラサラの肌をキープする皮脂キャッチパウダーが配合されているため、クリーンな肌が長続き。加えて、潤いで満たしながらキメの整ったなめらかな肌へ導く整肌保湿成分や、ひのき水やニームリーフエキス（ともに肌保護成分）など自然の恵みもたっぷり。外的ダメージに負けない健やかな肌が目指せます。

WRITTER'S COMMENT

脂性肌はもちろん、額や鼻先はテカるけど目元や口元は乾燥しやすい、という混合肌タイプの人にもぴったり。肌をしっとりと包み込み潤い感がありながらシルキーな後肌が叶うので、上から日焼け止めやベースメイクを重ねても重くなりません。森林浴をしているかのようなウッディ調の香りが楽しめるので、リラックス効果も絶大です

>> バウム

6. 肌のバリア機能をサポートし、もっちり“貯水肌”へ

ミノン

「ミノン アミノモイスト モイストチャージ ミルク」（2310円）

製薬会社が皮膚科学に基づき敏感肌・乾燥肌を考えた処方なので、ゆらぎが気になるときにも頼れる1本。肌のバリア機能をサポートして外部刺激から守る独自処方の9種の保潤アミノ酸と、乾燥などで硬くゴワついた肌をやわらげ、キメの整ったツヤ肌へ導く柔肌クリア成分を配合。みずみずしく、潤いを保った肌＝貯水肌を叶える高保湿乳液です。濃厚なミルクながら伸びが良く、使うたびしっとり柔らかに。

WRITTER'S COMMENT

コクのあるリッチなテクスチャですが、肌にするする伸び広がって心地良く保湿できます。ポンプタイプでサッと適量が手に取れるのもいいところ。こちらは無香料なのでスキンケアの香りが苦手な人や肌が敏感な人にもおすすめしたいですね。とにかく保湿力が高く乾き知らずなので、乾燥しやすい人はぜひ一度お試しを！

>> ミノン「ミノン アミノモイスト モイストチャージ ミルク」

▼毎日忙しい＆ズボラな人にはコレ！ 時短アイテムで簡単スキンケアを

スキンケアは極力シンプルに済ませたい！ という人はオールインワンに頼るのがおすすめ。化粧水と美容液の役割を1ステップで叶える化粧水シートマスクも、実は効率的＆コスパが高いのでこれを機にトライしてみては？

7. 長時間潤いを与えながらテカリを抑えるジェルクリーム

アベンヌ

「ミルキージェル オイルコントロール」（3300円）

毛穴が目立つ・テカリやすい、といったお悩みのある人やスキンケアの手数を減らしたいという人におすすめのオールインワンとして使えるジェルクリーム。こちらは皮脂バランスをコントロールしながらテカリを抑え、同時に毛穴悩みにもアプローチできるのが特徴。化粧水・乳液の役割をひとつで叶えてくれるので、忙しいときのスキンケアに活躍すること請け合いです。化粧水の後のクリームとして活用してもOK！

WRITTER'S COMMENT

ウォータリーなジェルが肌をぷるんと保湿して、後肌はサラッと整えてくれます。アベンヌ温泉水（整肌成分）配合で肌の熱さをスッとクールダウンしてくれる特徴もあるので、お風呂上がりや日焼け後などほてりが気になるときにも重宝します。皮脂コントロールと同時に毛穴をキュッと引き締めてくれるので、毛穴目立ちに悩む人にも◎

>> アベンヌ「ミルキージェル オイルコントロール」

8. デイリーに使える、皮脂ケアできる化粧水シートマスク

ルルルン

「ハイドラ AZ マスク」（2420円）

洗顔後すぐに塗布する、化粧水代わりに使えるシートマスクなら1ステップのケアで化粧水も美容液も担ってくれるため便利。しかも付けたまま髪を乾かしたりテレビを見たり、“ながら美容”ができるため、実は効率的という一面も。こちらは毛穴目立ちや肌荒れなどにアプローチするアゼライン酸（肌荒れ防止成分）やナイアシンアミド（整肌成分）配合。使うたび潤い、つるんとなめらかな肌へ導きます。

WRITTER'S COMMENT

「シートマスクって貼りにくそう」と苦手意識のある人にこそルルルンを試してもらいたい！ 程良く厚みがあり、とろけるような肌触りのシートはとても密着力があり、顔にフィットするよう切れ込みが入っているので簡単に装着できます。しかも装着時間は約5分でOKというのも◎。肌荒れや皮脂、毛穴目立ちが気になるときはコレ！

>> ルルルン

▼スキンケアも大事だけど日焼け止めも肝心。両方叶うアイテムに頼るのもアリ

暑いシーズンだけではなく、実は一年中降り注いでいる紫外線。無防備な肌で浴び続けているとシミやシワ、たるみなどのエイジングトラブルに繋がります。今の肌も未来の肌もしっかり守れる日焼け止めでぜひ防御を。スキンケアまで叶うものを選べば一石二鳥ですよ！

9. スキンケアもUVケアも、これ1本でまるっと完了

ファンケル

「メン スキンケアUV SPF40・PA+++」（2200円）

厳選した保湿成分や肌荒れ防止成分配合で、敏感になりがちな男性の肌をしっかり守りながら紫外線もブロック。皮脂を吸着して固めるパウダー配合で、時間が経ってもサラサラ快適な肌をキープできます。しかも、洗顔後はこれひとつで保湿＆UVケアが完了する処方というハイスペックぶり！ 忙しい朝の時短ケアにもおすすめです。また、洗顔料で簡単に落とせる処方なので、日焼け止め初心者でも気軽に使えます。

WRITTER'S COMMENT

日焼け止めの中には伸びがイマイチだったりきしみ感が気になるものもありますが、こちらはスキンケア機能も搭載されているだけあり、そういった不快さは一切ナシ。すっと馴染んでサラサラになります。洗顔後これひとつで紫外線対策まで叶うなんて、ありがたすぎる……！ 白浮きもせず、“塗っている感”がない仕上がりもイイ！

>> ファンケル

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

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