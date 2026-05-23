「生活費が折半で私だけ毎月赤字」世帯年収400万円・28歳女性の夫婦給与事情
All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、新潟県在住28歳女性の給与事情を見ていきます。
年齢・性別：28歳・女性
同居家族構成：本人（28歳）、夫（28歳）、娘（0歳）
居住地：新潟県
住居形態：賃貸
世帯年収：400万円
現預金：150万円
家計は「完全別財布」で管理しており、月の支出は「住居費6万円、食費4万円、光熱費2万5000円、保険料1万円、通信費8000円、小遣い夫1万円・妻5000円、車両費1万5000円、その他1万円」とのこと。毎月の貯蓄は「ほぼできていない」状況で、貯蓄額は「0〜5000円」と言います。
その理由を「夫にばかり負担がかかっている形なので申し訳ないと思っている。生活費が基本折半なので、世帯として貯蓄ができていても、私自身は毎月赤字かプラスマイナスゼロになっている」からと言います。
育児との両立についても「可能であればフルタイムで働きたいが、現在の家事育児をやりつつのフルタイムはかなり厳しい。夜間夫がいる時のパートを新しく増やしたいが、夫は娘の夜間対応ができないので任せられない」と話します。家事は「妻9割・夫1割」で、「育児は家事よりも私の負担が多いし、私にしかできないことが多々ある状況」とのことです。
配偶者については「基本残業なし、休日出勤なし、完全週休二日制で家のこともやろうとしてくれてありがたいが、その分給与は平均よりも少なめだと感じているし、本人も言っている。しかし自分自身の給与がとても少ないので、夫の給与や働き方についてはとやかく言うつもりはない」と語ります。
また「雪国なので冬場の光熱費がものすごく高くて困っている。車も雪道では燃費がとても悪くなるし、職場が臨時休業することもあって給与も少なくなってしまう。田舎だから車も手放せず負担」と話します。
今後の働き方については「出来ればフルタイムになりたい」と語ります。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：棗
年齢・性別：28歳・女性
同居家族構成：本人（28歳）、夫（28歳）、娘（0歳）
居住地：新潟県
住居形態：賃貸
世帯年収：400万円
現預金：150万円
夫300万円・妻100万円。貯蓄はほぼできていない夫婦の働き方は「フルタイム×パート・時短の共働き」という棗さん。夫婦それぞれの年収は「夫300万円（給与240万円・賞与60万円）、妻100万円」で、世帯年収は400万円とのこと。
生活費が基本折半で、自身は毎月赤字かプラスマイナスゼロ現在の夫婦の働き方や収入バランスについて満足しているかの問いに「満足していない」と回答します。
その理由を「夫にばかり負担がかかっている形なので申し訳ないと思っている。生活費が基本折半なので、世帯として貯蓄ができていても、私自身は毎月赤字かプラスマイナスゼロになっている」からと言います。
育児との両立についても「可能であればフルタイムで働きたいが、現在の家事育児をやりつつのフルタイムはかなり厳しい。夜間夫がいる時のパートを新しく増やしたいが、夫は娘の夜間対応ができないので任せられない」と話します。家事は「妻9割・夫1割」で、「育児は家事よりも私の負担が多いし、私にしかできないことが多々ある状況」とのことです。
配偶者については「基本残業なし、休日出勤なし、完全週休二日制で家のこともやろうとしてくれてありがたいが、その分給与は平均よりも少なめだと感じているし、本人も言っている。しかし自分自身の給与がとても少ないので、夫の給与や働き方についてはとやかく言うつもりはない」と語ります。
子どもが大きくなって学校に通い出すとよりお金がかかるので……今後については「老後資金はもちろんだけど、私は数カ月先ですら心配なくらいギリギリで生活している。夫との給与差があるので夫は楽観的。子どもが大きくなって学校に通い出すとよりお金がかかるので、世帯として払えても私が支払っていけるか心配」と言います。
また「雪国なので冬場の光熱費がものすごく高くて困っている。車も雪道では燃費がとても悪くなるし、職場が臨時休業することもあって給与も少なくなってしまう。田舎だから車も手放せず負担」と話します。
今後の働き方については「出来ればフルタイムになりたい」と語ります。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)