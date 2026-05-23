＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】ファンがざわついた「いま何かと話題」の懸賞旗

優勝争いが佳境を迎えた大相撲五月場所十四日目、幕内人気力士同士の取組前に登場した懸賞旗に「いま何かと話題の…」「タイミングが絶妙すぎる」などファンがざわつく一幕があった。

今場所の場所前に発表された懸賞申し込みは過去最多の4241本で、1場所の総額は2億9687万円に達したこともあり、力士の人気と実力に比例して懸賞の多さが際立っている。 そんな今場所を象徴するワンシーンで驚きの一コマがファンの目を引いた。

それは、小結・若隆景（荒汐）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出しで下し、逆転優勝へ望みをつなぐ11勝目（3敗）を挙げた一番。その取組前でのことだ。

この取組には多くの懸賞がかけられ、懸賞旗を掲げた呼出が土俵上をぐるぐるとまわった。しかし、その中でひと際目を引く懸賞旗にファンの注目が集まった。

その懸賞旗とは、とんこつラーメンの人気全国チェーン店である「一蘭」のもの。

「こだわりたい美味しさがある一蘭」「天然とんこつラーメン専門店一蘭」

そんなフレーズとともに計5本の懸賞旗が、相撲ファンにはおなじみとなっている永谷園の懸賞旗に続いて館内に披露された。

その様子にファンが注目。「いま何かと話題の…」「タイミングが絶妙すぎる」「まさかの一蘭」といった反響が寄せられた。

というのも、一蘭については現在、中国における“ニセ一蘭”問題が連日ニュースに取り上げられており、ファンの注意と関心を引いたようだった。

なお懸賞については、昨年の五月場所から力士が受け取る懸賞金の中身が従来の3万円から1万円に減額。懸賞は1本7万円で、協会手数料の1万円を除き、勝った力士は6万円を獲得する。従来は3万円が積立金となり、残り3万円は土俵上で行司から直接渡されていたが、1本あたり5万円が振り込まれることとなっている。(ABEMA／大相撲チャンネル)