◇関西学生アメフト▽春季交流戦 関学大３１―１０神戸大（ＭＫタクシーフィールドエキスポ）

関学大が、神戸大に逆転勝利を飾った。ＷＲリンスコット・トバヤス（４年）が２タッチダウン（ＴＤ）を決めるなどの活躍で、チームを引っ張った。「みんなが役割を徹底して遂行した結果だと思う」と胸を張った。

第１クオーター（Ｑ）の８分５９秒に神戸大・仲谷建人のＴＤで先制を許したが、流れを引き戻した。リンスコットが第２Ｑの１０分３９秒にパントリターンＴＤで反撃ののろしを上げ、第３Ｑの３分２４秒にＱＢ長澤崇夫（２年）のパスを受けてＴＤ。その後も神戸大に主導権を握らせず、突き放した。

この日のスタメンには新芽がズラリと並んだが、ミスも目立った。大村和輝監督は「オフェンスは準備が甘く自滅していた。下級生は自覚が足りなかったが、その中でも一生懸命がんばっている。秋が楽しみだ」と期待を込めた。

昨年は甲子園ボウルで立命大に敗れ、悔しい結果に終わった。３年ぶり３５度目の日本一に向けて、春季交流戦は４戦全勝だ。ルーキーの課題が浮き彫りになったが、４年生がしっかり存在感を示した。秋への収穫たっぷりの一戦となった。