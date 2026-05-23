◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ＳＧ ４０―３５ ＢＲ東京（２３日、秩父宮）

レギュラーシーズン（ＲＳ）４位の東京ＳＧは、同５位で初のＰＯに臨むＢＲ東京を４０―３５で下し、４強進出。後半４４分、プロップ森川由起乙のサヨナラトライで、劇的逆転勝利を飾り、準決勝の神戸戦（３０日、秩父宮）に進んだ。殊勲の立役者は「最後にチャンスが回ってきた。トライできて良かった」と、静かに喜びをかみしめた。

ロスタイムにドラマが待っていた。２７―１０とリードして迎えた後半は、４連続トライを許して３３―３２に。後半３８分、ＢＲ東京のＳＯ中楠一期に約４０メートルのＰＧを沈められ、３３―３５と一時逆転を許した。ホーンが鳴って迎えた同４１分、中楠が外したＰＧを見逃さず。森川は「まだチャンスが１％でもあった」と振り返った。

自陣トライエリア内でボールをキャッチ。キープし、約４分間攻撃。２度の反則を奪って敵陣に侵入し、最後はＳＨ福田健太からオフロードパスを受けた森川が、トライエリアに飛び込んだ。「相手の１つのミスで勝ち切れたのは、ピッチ内の１５人が動き続けたれたから」。今季ＲＳは出場１１試合で、０トライ。自身を「（トライを）取るプレーヤーじゃない」と評し、ラストプレーでの逆転トライも「人生初」という。チームメートからは、手荒い祝福を受けた。「最後みんながつないでくれた。チームメートを誇りに思う」と、満面の笑みを浮かべた。

負ければ終わりの一発勝負。壮絶なシーソゲームに、会場を訪れた１万１４８４人のファンからは大歓声が送られた。次戦は、ＲＳ１位の神戸との準決勝。今季最も得点をとっているチームで、森川は「時間を与えると（自分たちが）後手にまわる」と警戒する。この日も後半に追い上げられた反省点も踏まえながら「僕らのラグビーは、後手にまわると、きつい。しっかり改善して臨みたい」と、８季ぶりの優勝へ歩みを進めた。（今井 隆太郎）