◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）

ヤクルト先発の高梨裕稔投手は７回３安打無失点の好投を見せ今季４勝目を挙げた。

自らのバットで追加点を挙げた。３―０の初回２死一、二塁。入江の３球目。１４９キロを前進していた左翼手・勝又の頭上を越える２点適時二塁打を放つと右手を突き上げ「真っ直ぐ速いので『１、２、３』じゃ間に合わないと思ったんで『１』くらいの気持ちで振ったら、たまたま当たりました」と喜んだ。

初回から６点の援護をもらうも、投げる前に打席に立ち、「試合前のブルペンからも結構時間空きましたし。（初回先頭で）フォアボール出してしまったんですけど。その後すぐ切り替えてしっかり投げられたんで良かった」と大量リードの難しさについて振り返った。

１４０キロ後半の直球にカーブ、スライダー、フォークを織り交ぜ的を絞らせず、１点も与えない好投を見せた。８回の攻撃で代打に伊藤が送られ１０４球で丸山翔にマウンドを譲った。

池山監督は「要所でだいぶ低めにストレートも来てましたし。安心して見てました」と評価した。