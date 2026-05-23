陸上の世界最高峰のダイヤモンドリーグ厦門大会（中国）が日本時間23日に行われ、女子やり投げの元世界女王・北口榛花（28、JAL）は60m08で7位となり、今シーズン2戦目を終えた。優勝は世界歴代2位の71m74をマークした中国の18歳・厳子怡。

今シーズンから新コーチにオリンピック3連覇（92年バルセロナ、96年アトランタ、00年シドニー）や、世界陸上で3つの金メダルを獲得している“レジェンド”、ヤン・ゼレズニー氏（59）を迎え、指導を受けている北口。

10人中1番目での投てきとなった1投目は54m81とすると、20歳以下の世界記録を次々と更新している中国の18歳・厳子怡が1投目で71m74の世界歴代2位、アジア新記録、U20世界新を叩き出し、2投目以降をパスした。北口の2投目は59m52、3投目を60m08と距離を徐々に伸ばした。4投目は記録なし、5投目は58m34と伸ばせず、上位3人だけが進める6投目へは進出できなかった。

北口は17日に国立競技場で行われたセイコーゴールデングランプリで今シーズン初戦を迎え、60ｍ36をマークし、5位となった。



【女子やり投 結果】

優勝 厳子怡（中国）71m74 ※世界歴代2位

2位 S.ボルゲ（ノルウェー）65m00

3位 A.ヴィラゴス（セルビア）63m64

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7位 北口榛花（JAL）60m08