ボートレース多摩川の6日間シリーズは予選4日間を終えて24日の10〜12Rで準優勝戦が行われる。

その中で注目の存在は、多摩川フレッシュルーキーを務める佐藤永梧（22＝東京）だ。

予選最終日は3、7Rに3、4号艇で出走。前半3Rはセンターから1マークをブン回ってバック2番手につけた。インから先に回った天野晶夫がフライングに散ったため、佐藤が繰り上がる形で今節3勝目をマークした。後半7Rは4コースカドからスタートで遅れ、最後に1マークを回り6着。それでも得点率は6.83で予選を10位で通過した。

「多摩川で初めて予選突破（準優勝戦進出）できて、うれしいが5割、悔しいが5割。宿舎に帰ってゆっくりすれば、うれしいが7割になると思います」。予選最終走でのスタートの失敗を猛省しつつ第一関門クリアの感想を語った。

「足は出足はいい方。乗りやすさもある。伸びはスタート全速で持つくらい。そのスタートは分かってないけど、気持ちの問題。優出したいです」

予選最終走の借りはデビュー初の優勝戦進出をもって返す腹づもりだ。4号艇で臨む準優勝戦10Rは俊敏に1マーク突破を狙う。