気象台は、午後8時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を浦添市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西原町に発表しました。さらに洪水警報を那覇市、浦添市、うるま市、嘉手納町、中城村、西原町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・浦添市に発表 23日20:09時点

本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□洪水警報【発表】

23日夜遅くにかけて警戒





■宜野湾市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■浦添市□大雨警報【発表】・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報【発表】23日夜遅くにかけて警戒■沖縄市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 20mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■うるま市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報【発表】23日夜遅くにかけて警戒■嘉手納町□洪水警報【発表】23日夜遅くにかけて警戒■北谷町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■北中城村□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒■中城村□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報【発表】23日夜遅くにかけて警戒■西原町□大雨警報【発表】・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm□洪水警報【発表】23日夜遅くにかけて警戒■久米島町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水23日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 20mm□洪水警報23日夜遅くにかけて警戒