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気象台は、午後8時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を浦添市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西原町に発表しました。さらに洪水警報を那覇市、浦添市、うるま市、嘉手納町、中城村、西原町に発表しました。

【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・浦添市に発表 23日20:09時点

本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■浦添市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■嘉手納町
□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■北谷町
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒

■中城村
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　23日夜遅くにかけて警戒

■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
　24日明け方にかけて警戒
・浸水
　23日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　23日夜遅くにかけて警戒