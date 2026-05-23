【大雨警報】沖縄県・浦添市に発表 23日20:09時点
気象台は、午後8時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を浦添市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西原町に発表しました。さらに洪水警報を那覇市、浦添市、うるま市、嘉手納町、中城村、西原町に発表しました。
【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・浦添市に発表 23日20:09時点
本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■浦添市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
■嘉手納町
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
■北谷町
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒
■中城村
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
23日夜遅くにかけて警戒
■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
24日明け方にかけて警戒
・浸水
23日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
23日夜遅くにかけて警戒