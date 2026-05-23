【図々しい！タダで祭り参加？】地域の運動会、うちの子は参加できない！？＜第13話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第13話 子どものためのお祭りなのに【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんたちは、お祭りよりも前に開催された地域の運動会に参加したかったようです。けれど、会場に行くと「参加できない」と断られてしまいました。誰でも参加できると思っていたユイさんやお子さんたちはとても残念がっています。自分の子どもは参加できないと聞いて、サトミさんも苛立ちを感じてしまったようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第13話 子どものためのお祭りなのに【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんたちは、お祭りよりも前に開催された地域の運動会に参加したかったようです。けれど、会場に行くと「参加できない」と断られてしまいました。誰でも参加できると思っていたユイさんやお子さんたちはとても残念がっています。自分の子どもは参加できないと聞いて、サトミさんも苛立ちを感じてしまったようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび