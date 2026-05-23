拉致被害者・蓮池薫さんや曽我ひとみさんなどの家族が帰国するきっかけとなった第2回日朝首脳会談から5月22日で22年です。家族の帰国を待つ、ただ1人の親世代となった横田早紀江さんは今日も祈りの中にいます。

2004年5月22日に開かれた第2回日朝首脳会談。



当時の小泉総理と北朝鮮の金正日委員長が2002年に行われた第1回の会談以来再び対峙。蓮池薫さんや曽我ひとみさんなど拉致被害者の家族の帰国につながりました。



しかし、この時を最後に日朝会談は行われず、拉致問題は進展を見ていません。



5月21日、都内で支援者の会に出席した横田めぐみさんの母・早紀江さん。



【横田早紀江さん】

「めぐみちゃんのことは、本当のことが分からないことが一番つらい」



最愛の娘・めぐみさんが新潟市で拉致されてから今年11月で49年。



情報のない中、母として願うのは、過酷な環境にあっても娘が生き抜いているということです。



【横田早紀江さん】

「あの子は非常にユーモアのあるおもしろい子どもだった。少しでもその明るさを、周囲に話しかけながら色んな人と仲良くして、変な目に遭わないように守ってくださいと祈っている」



国際情勢が混沌とする中、動きの見えない拉致問題。



今年2月に90歳となった早紀江さんは焦燥感を抱えながら、再会の日を待ちわびています。



【横田早紀江さん】

「早くめぐみちゃんが帰ってきて、ここの上から『皆さんありがとう』と大きな声で喜んで、ニコニコして話してくれる日を必ず叶えてくださいといつも祈っている」