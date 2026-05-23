俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の山田裕貴（35）からの絶賛の言葉を伝えられる場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は細田について「役者としての演じ方も凄いと思ったって言うてたやつがおる」と証言。鶴瓶が事前取材で山田を取材する様子が披露されると細田は「ありがとうございます」と頭を下げた。

山田とはNHK大河ドラマ「どうする家康」、TBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」、TBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」で共演。「ちるらん」と「ＧＩＦＴ」は撮影が連続し、そこで距離を縮めて親しくなったとした。

鶴瓶は「『どうする家康』、あれの自害の仕方が素晴らしかったって」と山田が主人公・徳川家康の愛息・松平信康を演じた細田の演技を絶賛していたと伝え、細田は「僕も言っていただきました」と声を弾ませた。

「ちるらん」では沖田総司役を演じたが、鶴瓶は「その前に、沖田総司をやった方がいいと思ったから、電話がかかってきたんやろ」と主人公の土方歳三役だった山田が細田に電話をしていたとぶっちゃけ。

細田は「来ました、来ました」と回顧し、「“オーディションかもしれないけれど、どうかなあ”って。“けどスケジュールが長くて結構取られちゃうから、無理をしないで”」との言葉があったと振り返った。

「いやあありがたい」と続けると、鶴瓶も「先輩がわざわざここに電話して、“受けたらどうや”って言う、役者同士でそんなんないよ」と驚きを口に。細田は「今は特に事務所に所属していたら、なかなかないので」と感謝を口にした。

細田は「じゃあ受けるなら絶対受かりますっていう思いで電話が終わって」と固く誓ってオーディションに挑み「ご一緒できたっていう」と結果を明かした。

鶴瓶は「でも先輩が電話をして、“受けたら”っていうのは、よっぽど愛されてるんやで」と重ねて感心。細田は「いや本当、ありがたいですね」としみじみと話し、「しかも大河ドラマの時は本当に、1シーン、2シーンぐらいしかご一緒しなかったですし、そこからプライベートでお会いしたわけでもなかったんですけれど。それでもそんなふうに覚えていてくださって」と声を弾ませた。