◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）

ＣＳ決勝第１戦が行われ、西地区優勝の長崎はワイルドカードの琉球にを６９―７１で敗れた。クラブ初の日本一へ、初戦を２点差で落とし崖っぷちとなった。

五輪２大会連続日本代表のスモールフォワード・馬場雄大は３６分４９秒出場し、チーム２位の１６得点をマークした。第１クオーター（Ｑ）から２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど躍動したが、勝利には２点届かず。「自分たちのバスケットボールができなかった」と唇をかんだ。

Ｂ１参戦３季目でＣＳは初出場のクラブ。対する琉球は５年連続ＣＳ決勝に出場し、第１Ｑから経験の差があらわになった。フィールドゴールは馬場の３Ｐ２本のみで、決定率は１３・３％にとどまった。「若い選手や経験が浅い選手が多いので、こうなるだろうと思っていた。だからこそ自分が先頭を切ってプレーしていかないといけないと思っていた」。Ａ東京時代に２度ＣＳ決勝進出経験があり、五輪などの大舞台も経験したからこそ、プレーや声かけなどでチームを引っ張った。

ＣＳ決勝の初戦は落としたが、レギュラーシーズンは１試合平均９１・２点と攻撃力を持ち味に西地区優勝を果たした。「自分たちの方がいいチームだと思う」と試行錯誤しながら６０試合を戦い、初制覇を成し遂げた。残り試合は自信を持って逆転日本一を目指す。「こうなったら火曜日まで戦います」と２４日の第２戦、２６日の最終戦の連勝へ静かに意気込んだ。