◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１８節 柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）

柏はホームで千葉に４―２で勝利した。東地区最終戦で今季最多の４得点を決め、３連勝で締めくくった。

この試合まで２連勝の柏は、序盤からパスを小気味よく回し、優位に試合を運ぶ。すると前半３５分、ＭＦ小泉佳穂が相手の最終ラインを抜けるスルーパスを送ると、ＦＷ垣田裕暉が抜け出し、左足でネットを揺らした。

勢いそのまま、前半の間に追加点を奪う。先制点から４分後、垣田のパスを小泉がもらうと、エリア手前から左足を振り抜く。ボールはゴール右に吸い込まれ、リードを広げた。

前半終了間際にセットプレーの流れから１点を返されるが、後半３０分にはエースが魅せた。途中出場のＦＷ細谷真大はＭＦ中川敦瑛のパスをエリア手前で受けると、シュート体勢を整えて右足を一閃（いっせん）。鋭いシュートはゴール左に突き刺さった。

後半４０分に２点目を失い、１点差に詰められるが、同４４分にセットプレーからＤＦ古賀太陽が頭で押し込んだ。古賀は２４年３月９日磐田戦以来のゴールとなった。

１７年ぶりにＪ１の舞台で戦った千葉ダービーは１勝１敗。敵地では悔しい敗戦（１●２）となったが、ホームでリベンジを果たした。