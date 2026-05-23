「ファーム・西地区、阪神１−３オリックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はオリックスに惜敗した。先発した早瀬は３回３安打無失点の好投。三回には杉本のライナーが左手首に直撃するアクシデントもあった。続いて登板した茨木は三方に右中間への本塁打を浴び、２失点。富田が九回に麦谷から適時打を浴びた。野手陣では百崎が五回に適時打をマークした。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−早瀬が公式戦初登板プロ初先発。

「おおー、落ち着いてたね。さすが彼、甲子園も経験してるわけでしょ。やっぱりそういう、神村学園、やっぱり厳しい高校で鍛えられてるだけのピッチャーだよ。甲子園も経験してるっていうところもあって、投げっぷりといい、落ち着きといい。そういうところがマウンド度胸っていうのかな。腕の振りも含めて。育成試合でこの前投げたけど、あの時も良かったし。それで今日ファームとは言え公式戦のデビュー戦で。杉本や、頓宮や、こういう主力を打席に入れている中で、堂々としたピッチングじゃない？」

−真っ直ぐで押せていた。スライダーも良かった。

「おおー、三振は２個か。もっと取ったかと思ったけどね。すごく落ち着いて投げられたと思います。まあ、最後はヒヤッとしたけどな。大丈夫だったということで良かった」

−早瀬本人にとってもデビュー戦で無失点という結果は、やっぱり自信になる。

「結果はまだ気にするような段階じゃないにしても、やはりこういうところで０（ゼロ）でしっかり抑えるというところはやっぱり本人もすごく自信とは言わないけど、良いスタートを切れたと思う。それはもちろん」

−茨木は失点もあった。

「いやいや、この前１軍でイニング数もね。（少ない）また１週間ぐらい、間が空くんで。２イニングということはもう最初から、今日はもうそういうプランで決まってたんでね。ホームラン１発が余計だったけど、あとはまあ、ストレートもまあまあ走ってたし。そういうとこじゃない？」

−百崎が適時打をマークした。

「百崎１番、なぁ。やっぱりあいつは気持ちが前に出るタイプなんでね。今、こういう時に、そういうタイムリーも出て。定着しつつあるやん。もっとピリッとしてくれりゃ、もう、タイガースのファームの１番っていう、顔ね。やっぱり、先頭切って行くわけだから。タイガースの最初の切り込み隊長でね。今、そういうところではすごく張り切ってやってるよ。この前の米子ぐらいからね」

−百崎は序盤はつまづいたが、上昇傾向にある。

「シーズン最初は引っ張りにかかったり、去年より、もっと長打力をつけたいとか、色々そういう向上心が、彼の持ち味。良いところも消してしまっていたところがあったけど、今は広角に。最後のライトフライでも惜しいで。ヒットが出るようになって。去年のデッドボールの残像が残ってるかなっていうのも心配してたけど、今は百崎らしい、思い切りの良いバッティングになってきてるよ。１打席目、カーンってセンター前にな」

​ −小川も好投した。

「きょう良かった。だから、（課題は）２イニングとかちょっと投げる時。最後にこの前打たれて、１４７（キロ）とか出してたから。とにかく最初のバッター、イニングとか関係なく、最初から出力を上げろっていうことをね、話してたけど。今日は、（マックス）１４７（キロ）くらい出てたし、随時１４５（キロ）とか出て。あのくらいの、彼、コントロールと角度もあるし、持ってるんでね。今日みたいに初球から、もうマックスで行かなきゃいけないよね。きょう、そういう意味では、良い登板になったんじゃない？」