将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われ、挑戦者の斎藤八段が伊藤叡王に155手で勝利した。この結果、シリーズ成績は両者2勝2敗のタイとなり、決着は2期連続となる最終第5局のフルセットへと持ち込まれた。

【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）

伊藤叡王の防衛・3連覇か、斎藤八段の激しい追い上げか――。緊迫のシリーズ第4局は、斎藤八段の先手番で本命視されていた「相掛かり」の出だしとなった。

序盤戦では早々に千日手への進行もよぎる局面を迎えたが、ここでは打開する道が選ばれて本格的な駒組みへ。その後は互いに狙いを図り合う長い中盤戦へと突入し、じりじりとした互角の戦いが繰り広げられた。形勢に差がつかないまま進行し、再び盤上に千日手の気配が漂い始めたものの、ここで先手の斎藤八段が大きな打開を決断。ここから局面は本格的な戦いへと突入していった。

それまでのじっくりとした間合いから一転、激しい戦いに突入すると急激に展開が加速。鋭い応酬の中で一瞬の間合いを捉えた伊藤叡王が主導権を握る場面もあったが、後がない状況から底力を見せる斎藤八段も一歩も引かない。両者ともに持ち時間を使い切り、1分将棋の秒読みに追われる極限状態の激戦へと進んだ。

息詰まる終盤戦、斎藤八段は秒読みの重圧をはねのけるように鋭い踏み込みを見せて後手陣へと殺到。最後は激しい攻め合いを正確に指し切り、伊藤叡王の猛追を振り切って貴重な勝利をもぎ取った。

開幕2連敗という苦しいスタートから、意地の2連勝で星を五分へと戻した斎藤八段。悲願のタイトル獲得へ向けて、最高の形で前期に続く2期連続のフルセットへと望みをつないだ。終局後には、「先手番だったが苦労する将棋になってしまい、千日手になるか打開されて悪くなるかという状況が続き精神的に厳しかったが、とにかく最後まで悔いのないように集中して戦うことを意識していた。終盤は色々あったと思うが、集中力を切らさず最後の最後は勝ちの道を見つけることができた」とコメント。次戦に向けて、「次局も一週間後なので、体調に気をつけて熱戦にできるように精一杯頑張りたい」と意気込んだ。

一方、王手をかけながらも足踏みを強いられた伊藤叡王にとっては、防衛に向けて正念場の最終決戦を迎えることとなる。「中盤の入り口くらいが長い将棋で、秒読みに入ったあたりからは何が何だかわからないまま指していた。終盤、飛車を獲れたあたりは勝っていそうかと思っていたが、斎藤八段にしのがれてうまくいかなかった」と一局を総括。「第3、4局と熱戦は指せているが連敗してしまった。簡単に気持ちを切り替えるのも難しいが、一週間間があるので切り替えて次に向かっていきたい」と前を向いた。

注目の最終第5局は、5月31日に千葉県柏市の「柏の葉カンファレンスセンター」で指される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）