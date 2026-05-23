女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、主演する同局ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜後10・00）でのエピソードを明かした。

小池演じる一流シェフだった主人公が刑務所の管理栄養士として働くことになる同ドラマ。受刑者役のお笑い芸人・ひょうろくは役作りのため7キロ減量したが、何も食べないという方法だったため体調を崩しがちだったという。

ひょうろくは番組にコメントを寄せ、「痩せた？ではなく顔伸びた？と小池さんに言われて、自分のやりたかったことができていなかったことに気付けて体調を優先しようと切り替えるきっかけをくださり凄く感謝しています」と小池からの言葉に感謝していることを告白。

これについて聞かれた小池は「すっごい覚えてます」と笑い、「朝、現場に入ってバーッと見て“あれ？大丈夫？顔伸びてるけど大丈夫？”って」とひょうろくとの会話を回顧。ひょうろくは「そんなことないです〜ちょっとダイエットしたんです〜」と答えたそうで、「“ごめんごめん、そっか、ダイエットしたんだ。偉いね、プロの意識が”って。もともと細い方だから」と振り返った。

小池は、ひょうろくの演技について「もっと見たい」と評価しているという。今後も「お芝居の依頼があれば続けたい」というひょうろくに、小池は「めちゃめちゃ怖い役とか見たいですもんね。現場で大きな声も一度も聞いたことがないので、それが役者になった時にドス効かせたりとかかっこいいですもんね」と期待していた。