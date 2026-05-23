【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】「ニアぶち抜き」の衝撃スーパーゴール（実際の様子）

U-17日本代表が誇る16歳の神童が放った特大のインパクトは、国境を越えて世界中のサッカーファンを驚嘆させている。

日本時間5月23日のAFC U17アジアカップ決勝で、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。前半だけで3ゴールを奪う猛攻を見せると、後半に2失点を喫したもののリードを守り切り、3−2で2大会ぶり史上最多5回目のアジア制覇を成し遂げた。

そんな試合で世界中のファンを虜にしたのが、45＋2分に日本の10番・MF北原槙（FC東京）が叩き込んだ決勝点だ。敵陣ペナルティーエリア手前の右サイドでMF和田武士（浦和レッズ）からボールを受けると、右足のトラップから鋭い跨ぎフェイントを披露。そのままコンパクトに左足を振り抜くと、相手DFの股を完璧に抜いたシュートがGKの守るニアサイド左下を豪快に撃ち抜いた。

「北原槙の名前は覚えておくべき…」の声も

利き足とは逆の左足から生まれた衝撃的なスーパーゴールは、SNS上で話題に。映像を見た海外ファンからは、「すごいゴールだ」「シュートテクニックがまるでベテランのプロ選手だ」など、16歳とは思えない完成された技術に脱帽する声が相次いだ。

さらに、アジアの頂点を決める大舞台で違いを見せつけた背番号10に対し、「並外れている」「例外的なタレントだ」「追いかけるに値する10番」「決定的なスター選手」といった最大級の賛辞が殺到。「北原槙の名前は覚えておくべき…真のタレントだ」と、早くもそのポテンシャルに魅了される海外ファンもいた。

FC東京のアカデミーで育った北原は、2025年3月にJ1最年少出場記録を更新し（15歳7か月22日）、同年7月7日の16歳の誕生日にはプロ契約を締結。まさに日本サッカー界の至宝だ。

今大会で通算6ゴールを挙げて日本優勝の立役者となった北原は、得点王とMVPをダブル受賞。今年11〜12月に控えるU-17ワールドカップでも、日本のナンバー10は世界中から熱視線を集めることになりそうだ。

（ABEMA de DAZN／AFC U17アジアカップ）

