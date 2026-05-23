ウルブズのルディ・ゴベアがオールディフェンシブファーストチーム選出回数で歴代2位タイ

5月23日（現地時間22日）にNBAから発表された2025－26レギュラーシーズンのオールディフェンシブチームで、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアがファーストチームに選ばれた。

ゴベアは1位票61を含む計151ポイントを獲得。これはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ／200ポイント）、チェット・ホルムグレン（オクラホマシティ・サンダー／190ポイント）、アサー・トンプソン（デトロイト・ピストンズ／166ポイント）に次ぐ高ポイントだった。

キャリア13年目の今シーズン。216センチ117キロのビッグマンは76試合へ出場し、平均31.3分10.9得点11.5リバウンド1.7アシスト1.6ブロックをマーク。最優秀守備選手賞（DPOY）の投票では4位にランク。

プレーオフで、ウルブズはデンバー・ナゲッツとのファーストラウンドを4勝2敗で突破も、カンファレンス・セミファイナルでスパーズに2勝4敗で敗れて姿を消した。それでも、ゴベアはナゲッツのニコラ・ヨキッチとのマッチアップでフィールドゴール成功率42.1パーセント（32／76）に抑え、ジャマール・マレーと対峙した場面でも同23.1パーセント（6／26）と好守を見せていた。

これまでDPOYへ歴代最多タイの4度も選ばれてきたゴベアは、通算9度目のオールディフェンシブチーム入り。これはドレイモンド・グリーン（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）と並んで現役トップタイとなった。

さらに、通算8度目のファーストチーム入りを飾ったことで、ティム・ダンカン（元スパーズ）、スコッティ・ピペン（元シカゴ・ブルズほか）、ボビー ジョーンズ（元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）とともに歴代2位タイへ浮上。

彼らの上にいるのは4選手のみ。コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）、マイケル・ジョーダン（元ブルズほか）、ゲイリー・ペイトン（元シアトル・スーパーソニックスほか）が、それぞれ歴代トップタイの9度選ばれてきた。

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