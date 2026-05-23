ウクライナの戦場ではすでに120万人を超える死傷者が出ている。それでもロシアでは、契約軍人に志願する人々が後を絶たない。なぜ彼らは命の危険を承知で戦場に向かうのか。その背景には、愛国心や強制だけでは説明しきれない、別の現実がある。※本稿は、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉 悠『現代戦争論――ロシア・ウクライナから考える世界の行方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。

首都と旧都が空襲されても

ロシアに反戦の声はわずか

「戦時下」という言葉は、現代の日本語としてはほぼ死語に近いものであろう。80年以上にわたって戦争を経験していないのだから、当然ではある。

この点は、ロシアもそう変わらない。1990年代のチェチェン戦争以降、ロシアは常に何らかの戦争を経験してはきたのだが、それはあくまでもどこか遠くで行われている戦争であった。

モスクワに爆弾が落ちてきて市民が防空壕に避難するとか、軍需工場が24時間稼働して労働者が昼夜となく武器弾薬を生産するといった意味での、誰の目にもそうとわかる「戦時下」を、多くのロシア人は経験してこなかった。

だが、今回の戦争はそうではない。戦争はロシアのすぐ隣で行われており、膨大な数の人々がロシア全土から戦場に送り込まれている。

2024年頃からはモスクワやサンクトペテルブルグがウクライナの自爆ドローンによる空襲を受けることも珍しくなくなっており、新聞を開けば「昨夜はウクライナのドローン××機を撃墜」という見出しを毎日のように目にすることになった。

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