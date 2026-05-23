≠ME主演の連続ドラマのメインビジュアル＆予告映像公開！＝LOVE・野口衣織＆大場花菜の出演も決定

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6月10日より日本テレビで放送開始となる、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』のメインビジュアルと予告映像が公開。併せて追加キャストが発表され、野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演が決定した。

■≠MEが睨みを利かせるメインビジュアル

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語となっている。

このたび公開されたメインビジュアルでこちらに睨みを利かせているのは、主演を務める≠MEが演じる3組のアイドルグループ。

前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」が転生したアイドルグループ「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）。その後ろには「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。

そして、今回あらたに出演が発表されたキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。

アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を野口衣織（＝LOVE）、メンバー・九条リオを大場花菜（＝LOVE）が演じ、「G-ZONE」のマネージャー如月誠を味方良介、社長の黒江をのせりんが演じることが決定した。

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』は、6月10日25時09分より、日本テレビで放送スタート。また、TVer、日テレ無料（TADA）では地上波番組放送後より見逃し配信が実施される。

■番組情報

日本テレビ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』

06/10（水）放送スタート

毎週日曜25:09～（全10話）※関東ローカル

※TVer、日テレ TADA にて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後、次話放送まで視聴可能）

※Huluにて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後、新エピソード公開）

出演

◇恋爆四姫／きゅん爆♡FOUR PRINCESS

青山りゅな：冨田菜々風（≠ME）

虎白みお：櫻井もも（≠ME）

朱鳥ここな：鈴木瞳美（≠ME）

玄野ねね：蟹沢萌子（≠ME）

◇Gleam Story：谷崎早耶（≠ME）・ 本田珠由記（≠ME） ・ 落合希来里（≠ME） ・ 尾木波菜（≠ME）

◇Cry×Pan：永田詩央里（≠ME）・ 河口夏音（≠ME）・ 川中子奈月心（≠ME）

◇Aurora5

一ノ瀬星羅：野口衣織（＝LOVE）

九条リオ：大場花菜（＝LOVE）

◇G-ZONE

マネージャー 如月誠：味方良介

社長 黒江：のせりん

◇豆田アイドルプロダクション

きゅん爆マネージャー・豆田潤：塚地武雅（ドランクドラゴン）

■関連リンク

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/yanten/

≠ME OFFICIAL SITE

https://not-equal-me.jp/