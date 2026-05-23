「生まれたときから『かわいい』と言われて育ってきたので、両親には感謝しています（笑）」

今回、久しぶりの表紙を飾った永尾まりや。恋愛強者の男女出演者の中で “誰がいちばんモテるか” をテーマにして話題となった恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）では、見事クイーンを勝ち取った。

「まさかクイーンになれると思っていなかったので、正直嬉しかったです。私は男性からモテるというより、仕事でもプライベートでも性別問わず愛されることが “モテ” なのかなと思っていて。たとえば職場の上司の懐にすっと入ったり、部下から頼られることも、間違いなくモテポイントだと思います。この番組をきっかけに今後は “モテ伝道師” としての活動ができたらいいなとも考えています」

特別に飾ることなく、等身大でありのまま挑むスタイルが多くの人に愛される理由なのだろう。同番組でキングに選ばれた格闘家とは真剣交際を発表したが、その後は？

「誰かの目を気にしたり、何かを隠して生きるというのも違うと思うんですよね。人の目を気にしてできないことが増えてしまうより、どんなことがあっても私の人生なので堂々としていきたいです。お互いに喧嘩をするタイプではないので安心ですが、恋する私も変わらず応援していただけると嬉しいです！」

ながおまりや

32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159 2009年「AKB48第六回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔も持つ。そのほか最新情報は、公式X（@mariyagiii310）、公式Instagram（@mariyagi_san）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・TOYO

スタイリスト・野田奈菜子

ヘアメイク・エノモトマサノリ