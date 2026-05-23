東北6県を代表するまつりが勢ぞろいし、復興と元気を発信する「東北絆まつり」が、クマ対策をとりながら岩手・盛岡市で開かれています。

「東北絆まつり」は東日本大震災からの復興を願い、2011年に始まった「東北六魂祭」を受け継いだイベントで、岩手では8年ぶりの開催です。

23日の午後は、東北6県を代表するまつりが盛岡市の中央通およそ1キロをパレードしました。

福井県から

「はるばる10時間かけてきたが、来てよかった」

福井県から

「最近は震度5の地震があって心配していたが、こうやってまつりが無事開催されてよかった」

岩手・奥州市から

「どの県もよかった。いろいろなまつりが一気に見られるのは、すばらしいと思い楽しんでいた」

まつりに合わせて、付近の商業施設では盛岡のお土産を集めた販売会も開かれました。

会場では、文化や風景を紹介しながら、南部鉄器やおもちなどが販売され、観光客が買い求めていました。

一方、まつり会場の近くでは、先週もクマが出没していて、主催者は、クマが身を隠す場所を減らすために、河川敷などの草刈りをしました。

また、23日は、ドローンを使って生き物の体温を探りながらクマが潜んでいないかを監視しました。

「東北絆まつり」は24日も午前10時からで、ステージイベントとパレードが行われます。