タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠MEが主演する日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（6月10日スタート、水曜深夜1・09）のメインビジュアルが23日、公開された。追加キャストとして＝LOVEの野口衣織、大場花菜らの出演も発表された。

ケンカしか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、芸能界の悪意に殴り込んで頂点を目指す下剋上物語。メインビジュアルはヤンキー座りでにらみを利かせたり、鉄パイプなどを持ったりと、普段のかわいらしい印象からガラリと変わった一枚となっている。

前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」が転生したアイドルグループ「きゅん爆 FOUR PRINCESS」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）。後ろには「きゅん爆 FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G―ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。

さらに今回、追加キャストとして野口、大場の出演が決定。「Gleam…」「Cry…」が所属する事務所「G―ZONE」のトップグループ「Aurora5」のセンターを野口、メンバーを大場が演じる。さらに同事務所のマネジャー役に味方良介、社長役をのせりんが務める。