山本彩、衝撃の“体脂肪率”告白「大体黒毛和牛と同じくらいらしい」 “セルフツッコミ”に反響「A5ランクかな」
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が15日、自身のXを更新。自身の体脂肪率を告白し、大きな反響が寄せられている。
【写真】「黒毛和牛と同じ」に全然見えない…“太もも”あらわなミニ美脚の山本彩
山本は、「ジムで体組成を測った」と言い、「どうやら私は体脂肪率が30%あって大体黒毛和牛と同じくらいらしい」と衝撃告白。「誰が霜降り高級肉や」とセルフツッコミもさく裂させた。
この投稿に「彩さんの体型で30%は絶対ないでしょwww」「何か間違えてない？？え、本当に30%？？どの世界線で測ってきたの？？？？？」「霜降り高級肉って聞くといい数値に聞こえるねーw」「A5ランクかな」「可愛いだけじゃなく、食べても美味しい」などの声が寄せられている。
【写真】「黒毛和牛と同じ」に全然見えない…“太もも”あらわなミニ美脚の山本彩
山本は、「ジムで体組成を測った」と言い、「どうやら私は体脂肪率が30%あって大体黒毛和牛と同じくらいらしい」と衝撃告白。「誰が霜降り高級肉や」とセルフツッコミもさく裂させた。
この投稿に「彩さんの体型で30%は絶対ないでしょwww」「何か間違えてない？？え、本当に30%？？どの世界線で測ってきたの？？？？？」「霜降り高級肉って聞くといい数値に聞こえるねーw」「A5ランクかな」「可愛いだけじゃなく、食べても美味しい」などの声が寄せられている。