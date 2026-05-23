猫が『猫用ベッド』を使わない理由

1.安心できる場所ではない

猫にとって一番大切なのは「安心して眠れるかどうか」です。見た目が可愛いベッドでも、人の出入りが多い場所や音が気になる場所に置かれていると、落ち着いて休めません。

たとえばリビングのど真ん中。飼い主としては「いつでも様子が見られるから安心」と思いがちですが、猫にとっては常に気配を感じる落ち着かない場所です。結果として、クローゼットの中や棚の上など、静かで囲まれた場所を選んでしまうことがあります。

猫は本能的に「身を守れる場所」で眠りたがります。ベッド自体が悪いのではなく、置き場所が安心できない可能性が高いのです。

2.ベッドが好みの素材や形ではない

猫には意外と強い「こだわり」があります。ふわふわ素材が好きな子もいれば、少し硬めでしっかりした面を好む子もいるのです。

たとえば、冬用のモコモコベッドを買ったのに全然使わず、代わりに段ボール箱に入っている…そんな光景を見かけることもあります。これは「素材やフィット感が好みじゃない」というサインです。

また、体がすっぽり収まるドーム型が好きな猫もいれば、見晴らしの良いオープンタイプを好む猫もいます。

3.すでにお気に入りの場所がある

猫は一度「ここがいい」と決めた場所をとても大切にします。そのため、新しいベッドを用意しても、すでにお気に入りの寝床があれば、そちらを優先してしまうのです。

日当たりの良い窓辺や、飼い主の匂いがついたソファ。これらは猫にとって「安心＋快適」がそろった最高の場所。新しいベッドよりも魅力的に感じるのは当然です。

とくに、飼い主の服の上や布団で寝たがる場合は、「匂い＝安心」の要素が強く関係しています。新しいベッドにはまだその安心感がないため、選ばれにくいのです。

猫用ベッドを置くときに見直したいポイント

猫用ベッドを使ってもらうためには、猫の目線で環境と寝心地の両方を整えることが大切です。

まず見直したいのは「置き場所」で、人通りが少なく壁際や少し高い位置など、背後を気にせず過ごせる場所に移動してみましょう。静かで落ち着ける空間にするだけで、警戒心がやわらぎやすくなります。

次に意識したいのが「形や大きさ」です。猫は体がほどよく収まるサイズ、いわゆる「ジャストフィット」を好む傾向があります。

広すぎると落ち着かず、逆に狭すぎても窮屈に感じてしまいます。丸くなったときに体が軽く包まれるドーナツ型や、囲われて安心できるドーム型は人気が高めです。一方で、周囲を見渡したいタイプの猫には、フチ付きのオープンベッドも向いています。

さらに「素材」も重要なポイント。寒い季節はボアやフリースなど保温性の高いもの、暑い時期は通気性の良いコットンやメッシュ素材が快適です。

加えて、使い慣れたブランケットや飼い主の衣類を入れて匂いをプラスすると安心感がアップします。猫のペースに任せて環境を整えていくことで、自然とお気に入りの場所に変わっていく可能性が高まります。

まとめ

猫が猫用ベッドを使わないのは、決して気まぐれやわがままではなく、「安心できるか」「好みに合っているか」という大切な基準があるからです。

置き場所が落ち着かなかったり、形や大きさがしっくりこなかったりするだけで、どんなに良いベッドでも選ばれにくくなってしまいます。

大切なのは、「どうして使わないのか」を猫の目線で考えてあげることです。すぐに使ってくれなくても環境が整えば、ある日ふとベッドでくつろぐ姿が見られることもあります。

そんな瞬間を楽しみにしながら、愛猫にとって心地よい「特等席」を見つけていきたいですね。