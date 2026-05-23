指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ＭＥ」のメンバーが主演を務める日テレ系連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（６月１０日スタート、水曜・深夜１時９分）に「＝ＬＯＶＥ」の野口衣織と大場花菜が出演することが２３日に発表され、メインビジュアルと予告映像も公開された。

人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩（けんか）しか知らなかった４人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の頂点を目指していく物語となっている。

今作では、「≠ＭＥ」のメンバーが３組のアイドルグループに分かれて、しのぎを削る。「きゅん爆♡ＦＯＵＲ ＰＲＩＮＣＥＳＳ」は冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子の４人で構成。同グループのライバルとなる２組のうち「Ｇｌｅａｍ Ｓｔｏｒｙ」に谷崎早耶、本田珠由記、落合希来里、尾木波菜、「Ｃｒｙ×Ｐａｎ」には永田詩央里、河口夏音・川中子奈月心が所属し、好敵手として立ちはだかる。

新キャストとして公開された野口と大場は、トップグループ「Ａｕｒｏｒａ５」のメンバーとして登場。物語のカギを握る重要な役割を担う。