＝LOVE・野口衣織＆大場花菜、≠ME主演『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』出演決定
アイドルグループ・≠MEが主演を務める、日本テレビ系連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（6月10日スタート、毎週水曜 深1：09〜※全10回）のメインビジュアル、予告映像、追加キャストが23日、発表された。＝LOVE・野口衣織、大場花菜の出演が決定した。
【写真】＝LOVE野口衣織・大場花菜 の出演も決定！役写真公開
本作は、脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった４人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語となっている。
今回公開されたメインビジュアルでは、≠MEが演じる3組のアイドルグループがにらみを利かせている。前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名をとどろかせた聖零伍（ステレゴ）地区の伝説のスケバン・恋爆四姫（れんばくしき）が転生したアイドルグループ・きゅん爆▼FOUR PRINCESS（冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子※▼＝ハート）。うしろには、きゅん爆▼FOUR PRINCESSとしのぎを削るアイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属の新人グループ・Gleam Story（谷崎早耶、本田珠由記、落合希来里、尾木波菜）とCry×Pan（永田詩央里、河口夏音、川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。
そして、今回は物語のカギを握る重要な人物を演じるキャストが発表された。野口は、アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ・Auroraのセンター・一ノ瀬星羅、大場はメンバー・九条リオを演じる。また、味方良介が「G-ZONE」のマネージャー・如月誠、のせりんが社長の黒江を演じることも発表された。
さらに、放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。
【写真】＝LOVE野口衣織・大場花菜 の出演も決定！役写真公開
本作は、脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった４人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語となっている。
そして、今回は物語のカギを握る重要な人物を演じるキャストが発表された。野口は、アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ・Auroraのセンター・一ノ瀬星羅、大場はメンバー・九条リオを演じる。また、味方良介が「G-ZONE」のマネージャー・如月誠、のせりんが社長の黒江を演じることも発表された。
さらに、放送に向けて、新たに30秒の予告映像も公開された。