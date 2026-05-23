指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が主演する日本テレビ連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（水曜深夜1時9分、6月10日放送開始、関東ローカル）のメインビジュアルと予告映像が23日、解禁された。同じ指原プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のメンバー、野口衣織（26）と大場花菜（26）も出演することが明らかになった。

同作は人気脚本家のオークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。かつてヤンキー激戦区として名をとどろかせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」を、≠MEの冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子の4人が演じる。ケンカしか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく、下剋上の物語だ。

メインビジュアルでは「恋爆四姫」が転生したアイドルグループや、しのぎを削るライバルグループたちのメンバーがにらみをきかせている。

＝LOVEの2人は、物語のカギを握る重要な人物を演じる。野口はアイドル業界最大手事務所「G−ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター、一ノ瀬星羅を、大場は同メンバーの九条リオを演じる。また、「G−ZONE」のマネジャー如月誠役を味方良介、社長の黒瀬役をのせりんが務める。