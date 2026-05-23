濡れるのが大嫌いなワンコの体を洗ったら、嫌がって抵抗するかと思いきや…？まさかのお利口さんな姿に称賛の声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：濡れるのが大嫌いな犬をシャンプーした結果→『暴れるかな』と思いきや…『予想外な光景』】

ワンコをシャンプーしたら…

YouTubeチャンネル「柴犬もも」に投稿されたのは、柴犬の「もも」ちゃんのシャンプーをした時の様子です。ももちゃんは雨の日はお散歩を断固拒否するくらい、濡れるのが大嫌いなんだそう。当然体を洗われることも嫌がって、暴れたり逃げ出したりするかと思いきや…？

なんとももちゃんはシャワーでお湯をかけても、全く抵抗せずにじっとしていてくれたとか！どうやら「シャンプーは我慢するしかない…」と観念しているよう。しょんぼり顔で耐えている姿が、なんとも愛おしいです。

濡れるのが大嫌いなのに、お利口すぎる！

そしてマッサージするように優しくシャンプーし始めると、ももちゃんは「あれ？気持ちいいかも」とうっとり…。おしりを洗う時だけは「そこはやめて～っ」とばかりに不満げな声で鳴いたものの、それ以外はずっと大人しくしていたとか。

シャンプーを流している間も「もう終わりにしません？」「まだ濡らすの？」と視線や表情で訴えるだけで、最後まで暴れたり逃げたりせずに耐え続けてくれたももちゃん。そのお利口すぎる姿は、全国のワンコたちに見習ってほしいくらい素敵です！

疲れ果ててお昼寝開始

仕上げにタオルで拭いてドライヤーでしっかり乾かしたら、ももちゃんの体は綺麗でモフモフに。そしてやるべきことを全て終えると、「もう疲れちゃった…」とお昼寝を始めたそう。

穏やかで可愛い寝顔から、無事にシャンプーが終わってほっとしていることが伝わってきます。体を洗ってサッパリしたうえに、苦手なことを頑張った達成感も相まって、きっといつも以上に気持ち良く眠れたことでしょう。

この投稿には「頑張った」「大人しくて良い子」「よく我慢してますね！」「可愛すぎて笑ってしまった」といったコメントが寄せられています。

ももちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬もも」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬もも」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。