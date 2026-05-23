飼い主さんが浴室へ行くと、浴槽の中にはアヒルのおもちゃを大事そうに抱える虹波ちゃん。どうやらアヒルを独り占めしたいらしく、じっと飼い主さんを見つめる表情が必死で可愛いと評判になりました。

「わっるい目してるわ」「怖い顔も可愛く見えちゃう」などと大きな反響を呼び、11万回以上再生されています。

【動画：おもちゃを独り占めしたい大型犬→なぜか浴槽にこもって…『絶対に渡さない』悪すぎる表情】

飼い主さんが浴室へ行ってみると…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『Oh my dogs❣️ 』へ投稿された、ゴールデンレトリバーの「虹波ちゃん」の様子です。何やら騒がしい浴室を覗いてみると、浴槽の中には虹波ちゃんの姿がありました。

浴槽の中にはアヒルのおもちゃも一緒に入っており、一向に離そうとしない虹波ちゃん。どうやら、ゴールデンレトリバーの「つなくん」やスタンダードプードルの「レオンくん」と、アヒルを巡る攻防戦が繰り広げられていたようでした。

絶対に渡したくない虹波ちゃん

飼い主さんが声をかけていると、虹波ちゃんはアヒルをくわえて、じっと見つめてきます。その表情が、下向き加減なせいか悪だくみをしていそうな顔になってしまっており、飼い主さんは思わず笑ってしまったのだそう。

普段は愛らしい表情を見せてくれる虹波ちゃんなだけに、表情のギャップや絶対に渡そうとしない頑固な態度が余計に可愛らしく、笑いが止まりません。そんな飼い主さんをじっと見つめて、虹波ちゃんは一旦アヒルを置いたのだとか。

渡してくれるのかと思いきや…？

そこで、つなくんが「アヒル貸して」と声をかけてみたのですが、途端に歯をむいてひと吠え。その後いくらつなくんが声をかけても頑なな態度は変わらず、また悪だくみしていそうな顔で見つめる虹波ちゃん。

笑顔が魅力的な虹波ちゃんですが、今回のように気に入ったおもちゃがあると独り占めしたがったり、散歩から帰りたくないと寝転がって駄々をこねたりと無邪気な一面もあるのだそう。そんなところも可愛くてほっこりしました。

この投稿へは「本当に悪そうなこと考えてそうな顔してる」「人間と一緒…とっても表情豊か」「そんな顔で、のところで一緒に笑ってしまう」「可愛いねなんて顔するんだろうね」など、普段の愛らしい表情とのギャップさえも可愛い虹波ちゃんに魅了された視聴者から、たくさんのコメントと3000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『Oh my dogs❣️ 』では、ゴールデンレトリバーの「虹波ちゃん」「つなくん」・スタンダードプードルの「レオンくん」達と暮らす飼い主さんの、日々の様子や趣味のことなどが公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Oh my dogs❣️ 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。