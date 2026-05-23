赤ちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万6000回再生を突破し、「保育士さんみたい」「なんか涙出た」「微笑ましくて…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが転がるバウンサーに犬が乗ってしまった結果→『泣いてしまうかな』と思ったら…『予想外の光景』】

赤ちゃんに乗ってしまった犬

Instagramアカウント「iam__teku」の投稿主さんは、『てく』ちゃん、『まもる』ちゃんという2匹のペキニーズと暮らしています。今回の主役は、てくちゃん。

赤ちゃんがバウンサーでご機嫌に過ごしていたときのこと。そばでは、てくちゃんがじーっとその様子を見つめていたそうです。すると次の瞬間、てくちゃんはおもむろに赤ちゃんの上へ乗り始めたのだとか。その姿は、まるで「ボクも混ぜて！」と言っているようでもあり、どこかマウントを取っているようにも見えたそうです。

突然の出来事に、投稿主さんは「えっ、泣いちゃうかも…！」とヒヤヒヤ。しかし、てくちゃんは悪気ゼロの表情で、赤ちゃんの顔をじっと見つめていたといいます。

微笑ましい光景にホッコリ♡

ところが次の瞬間、予想外の展開が待っていました。なんと赤ちゃんは泣くどころか、ニコニコの満面笑顔！てくちゃんも安心したのか、赤ちゃんをツンツンしたり、まるであやすような仕草を見せたりしていたそうです。

さらに、お互いに顔を見合わせながら楽しそうにニッコニコ。そのやり取りはまるで、本当の兄弟のようだったのだとか。投稿主さんも思わず笑顔になってしまったという、なんとも微笑ましいワンシーン。てくちゃんと赤ちゃんの仲良しすぎる姿に、多くの人がホッコリ癒やされたのでした♡

この投稿には「あやしてあげてるの可愛すぎます」「ちゃんとお兄ちゃんしてるのね」「私まで楽しくなっちゃった」などの温かなコメントが寄せられています。

優しいわんこたちに囲まれて

実は、もう一匹のまもるちゃんも、とっても子煩悩なのだそう。ある日、おもちゃで遊んでいたまもるちゃん。その隣では赤ちゃんが寝転がっていましたが、勢い余っておもちゃが赤ちゃんの手に当たってしまったのだとか。

すると赤ちゃんは、そのままギュッとおもちゃを握ってしまったそうです。しかし、まもるちゃんは取り返そうとはせず、じっと見守るだけ。「どうぞ」と譲ってあげているような優しい姿に、投稿主さんも胸が温かくなったといいます。心優しいわんこたちに囲まれて、赤ちゃんも健やかに成長することでしょう！

てくちゃん＆まもるちゃんの穏やかな日常はInstagramアカウント「iam__teku」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「iam__teku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。