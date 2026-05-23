米紙が選ぶプレミアリーグ最優秀ニューカマー賞は？ わずか36億円でやってきたユナイテッドの若手正守護神
25-26シーズンも最終盤。プレミアリーグはすでにアーセナルが優勝を決めており、残す試合はリーグ最終節とCL決勝のみとなった。
『The Athletic』はシーズンの総括として、独自の視点からリーグごとのベストイレブンや年間での最優秀選手、最優秀監督らを選出した。
プレミアでの最優秀新人賞に選ばれたのはマンチェスター・ユナイテッドのGKセネ・ラメンスだ。
23歳のベルギー代表GKで、昨季まではベルギーのアントワープに在籍していた。ユナイテッドはアンドレ・オナナに代わる正守護神を探しており、夏の移籍市場終盤でユナイテッド移籍が発表された。
ラメンスの獲得をクラブに推したのはユナイテッドのチーフスカウトであるトニー・コトン氏。彼は昨季のアントワープでの活躍を何度か視察しており、フットボールディレクターであるジェイソン・ウィルコックス氏に獲得を強く推薦していたという。
そして、この獲得はユナイテッドに安定感をもたらした。ビルドアップ、セービングともにハイレベルで、トップリーグでの経験がないという周囲の批判を跳ねのけた。
移籍金は1800万ポンド(当時のレートで36億円)とお買い得で、多額の移籍金を費やすことの多いユナイテッドでは珍しく、お得な補強になったといえるだろう。