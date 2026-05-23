バスケットボール・りそなＢ１リーグ（２３日・横浜アリーナ）――年間王者を決めるチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝（２戦先勝方式）の第１戦が行われ、琉球（西地区３位）が７１―６９で長崎（西地区１位）を破り、３季ぶり２度目の優勝に王手をかけた。

第２戦は２４日に行われる。

一進一退の攻防が続き、わずか２点差のまま試合時間は残り３０秒。次の得点を決めたチームが勝利にぐっと近づくという重要な場面で、琉球の強さが出た。

点差を広げるべく攻めた琉球のシュートはリングに立て続けに嫌われる。しかし、そのたびにローやカークがリバウンドを拾い、攻撃権を渡さない。長崎はファウルで時計を止めたが、ここで得たフリースローを琉球のエース・岸本が２本沈め、残り７秒で４点をリード。勝利を手中にした。

リバウンド数は長崎の３３本に対し、琉球は５０本。リーグ屈指のゴール下での強さを大一番でも存分に発揮した。岸本は「（リバウンドに）いき続けたことが最後に自分たちにボールが転がってくる状況につながった」と仲間の頼もしさをたたえる一方、「まだ何も成し遂げていない。次が重要とみんなが分かっている」と表情を引き締める。３季ぶりの頂点へ油断は感じさせない。（森井智史）