インドで新たに結成された「ゴキブリ人民党」のウェブサイトを閲覧する男性/Ashwini Bhatia/AP via CNN Newsource

（CNN）普段人々から忌み嫌われることの多いゴキブリが、インドのZ世代の間で反体制運動のシンボルとなっている。経済的に厳しい立場にある若年層が、意表を突いたイメージ戦略で既得権益層に反旗を翻した形だ。

この新たな運動を主導するのが、その名も「ゴキブリ人民党」。現与党のインド人民党（BJP）を皮肉った党名だが、同党は1週間足らずでインスタグラムのフォロワーを1900万人以上獲得した。これは政府のフォロワー数のほぼ2倍に相当する。

党誕生のきっかけとなったのは、スリア・カント最高裁判所長官の発言だ。同長官は、国内にいる失業中の若者を「ゴキブリ」呼ばわりしたと広く受け止められている。

「ゴキブリのような若者たちがいる。彼らは何の仕事にも就かない。働く場所がどこにもない」。カント氏は15日の法廷審理でそう述べていた。

後にカント氏は真意を説明。実際は偽の学位を使って特定の職業に就いた人々について話していたと主張したが、既に手遅れだった。14億人の人口を抱えるインドでは、若年層の失業問題が常態化している。

発言がネットで大炎上する中、Z世代は侮辱の内容をそのまま誇りの象徴へと転じる作戦に出た。今やAI（人工知能）で生成されたゴキブリ人民党のマスコットのゴキブリは、ソーシャルメディアのフィードやニュースチャンネル、新聞各紙を埋め尽くしている。

正式な政党でこそないものの、ゴキブリ人民党は若さと活気に満ちたフォーラムとしての役割を果たしている。そこでは若年層の高失業率への批判に加え、彼らが政治の機能不全や汚職と見なすものに対する不満が声高に叫ばれる。

「彼らは国が抱える問題を提起している」。首都デリー出身の学生、アムリタ・シンさん（21）はそう語る。

「（ゴキブリ人民党は）風刺から始まったと思うけれど、その方向性は本当に気に入っている」と、ファーストネームのみ名前を明かした別の学生、スリスティさんは話した。「若者には自分たちの要求を掲げられる場が必要だ。なぜならほとんどの政党は、どういうわけか本当に重要な問題を見誤っているから」

CNNは与党のBJPにコメントを求めた。

既得権益層を叩く

BJPが依然として絶大な人気を誇っていることは疑いようがない。

党員数において世界最大の政党としばしば形容される同党は最近、これまで野党の数少ない牙城だった西ベンガル州へと勢力を拡大。国内での支配力をさらに強固なものにした。

2014年にモディ首相を党首として政権を握って以来、批判派はBJPが市民の自由や報道の自由を圧殺していると主張。ヒンドゥー教優先の政策を推進し、世俗的民主主義を標榜するインドにあって宗教的な分断を煽（あお）っているとも非難してきた。

BJPはこれらの批判を繰り返し否定しているが、ゴキブリ人民党がそのウェブサイト上で言及しているのはまさにこうした問題だ。

「当党は宗教、カースト、ジェンダーを問わない」。ゴキブリ人民党の登録フォームにはそう記されている。

さらに党のマニフェストとして、「アンバニとアダニが所有する全メディア企業」の免許を取り消すと明言している。ここで言及されているムケシュ・アンバニ氏とゴータム・アダニ氏はインド最大級の富豪で、有力なテレビ局を所有。モディ氏とも親しいとされる。当該のメディア企業の免許取り消しによって、「真に独立したメディアへの道を切り開く」と、マニフェストは謳（うた）う。

ゴキブリ人民党の創設者、アビジート・ディプケ氏はAP通信の取材に対し、「5年前は、モディ氏や政府に反対する声を上げる人は誰もいなかった」と振り返った。ただここへ来て「時代は変わりつつある」という。

政治コミュニケーションの戦略家にして米ボストン大学の学生でもあるディプケ氏は以前、アーム・アードミ党で活動していた。同党は12年のインドの反汚職運動から生まれた政党だ。

「若者たちは本当に不満を抱えているのに、政府は彼らの懸念を認めようとしない」。ディプケ氏はAP通信にそう語った。

複数の報道によるとゴキブリ人民党の支持者たちは今週、オフラインの場でも問題を提起した。ゴキブリの姿に扮（ふん）し、深刻な汚染で知られるデリーのヤムナ川で清掃活動を行ったという。

しかし、一部の若者からは不支持の声も上がっている。ゴキブリ人民党は比較的恵まれた立場にある若者たちが取り入れているミームに過ぎず、実質的な政治的解決策をほとんど提示していないというのが彼らの主張だ。

あるインスタグラムのユーザーはゴキブリ人民党について、「他者が体制に蹂躙（じゅうりん）されるのを長年傍観してきた都市部の中間層が、自分たちにも矛先が向けられかねないことに突然気が付いたというのが活動の実態だ」と投稿した。この書き込みは1万5000件以上の「いいね！」を集めた。

若年層の失業問題に焦点

近年、南アジアでは汚職や縁故主義に反対する若者主導の運動が数多く起こっている。

24年、バングラデシュでは学生を中心とした数千万人規模の蜂起により、独裁的な体制を敷いていたハシナ前首相が失脚した。ハシナ氏は隣国インドへ逃れ、以来同国で亡命生活を送っている。また昨年のネパールでは、やはり若者主導の活動によって前政権が倒され、ラッパーから政治家に転身したバレンドラ・シャー氏が政権の座に就く道が開かれた。

ディプケ氏はソーシャルメディア上の声明で、自身の政党と他国で展開した運動を比較することはできないと指摘。インドの若者たちの場合は「憲法上の権利を理解しており、平和的かつ民主的な手段を通じて異議を表明するだろう」との見解を示した。

ゴキブリ人民党は、入党条件として「怠惰」かつ「無職」であることを挙げる。これは前出の最高裁長官の発言に対する皮肉に他ならない。

とはいえ、そのユーモアの裏には厳しい現実が横たわっている。

国民の平均年齢が29歳のインドは、世界で最も若年層の割合が高い国の一つだ。若者の教育水準と野心は高まっているが、国はまだその潜在的な経済的恩恵を享受できていない。

南部の都市ベンガルール（旧名バンガロール）にあるアジム・プレムジ大学が最近発表した報告書によると、大学を卒業した25歳以下の若者の40％近くが失業していることが明らかになった。

報告書は、「卒業生数の急増に対し、卒業生向けの雇用はそれに見合うほど伸びていない」と指摘している。

多くの人がゴキブリ人民党を即座に支持した一方で、これに対抗する動きも無視できないものとなっている。

21日には同党のX（旧ツイッター）アカウントが、インド国内でアクセス不能となった。プラットフォーム側はその理由を「法的要請」とした。

CNNはインド情報放送省およびXに対し、コメントを求めている。

削除されてから数分後、そのグループは「Cockroach is Back（ゴキブリ復活）」という新しいアカウント名で再登場した。

当該のアカウントは、演壇に立って反抗の拳を突き上げるゴキブリのイラスト画像を投稿。キャプションにはこう書かれている。「俺たちを追い出せると思ったか？ 笑」