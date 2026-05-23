

現役を引退する江口直生選手 ©KAMATAMARE SANUKI

サッカーJ3カマタマーレ讃岐で2025年までキャプテンを務めた江口直生選手（34）が明治安田J2・J3百年構想リーグのシーズン終了をもって現役を引退します。地域リーグラウンドの最終戦、5月24日（日）のFC大阪戦後、ホームの四国化成MEGLIOスタジアム（香川県丸亀市）で引退セレモニーを行います。

江口選手は大阪府出身のミッドフィルダーです。2014年に愛媛FC（当時J2）でプロ生活をスタートし、ブラウブリッツ秋田（J3・J2）を経て2023年からカマタマーレでプレーしました。2024年と2025年にはキャプテンを務め、正確なコーナーキックや闘志あふれるプレーでチームをけん引しました。

J2通算51試合（1得点）、J3通算144試合（16得点）、カップ戦に1試合出場しました。2026年の特別リーグの出場は1試合でした。

江口選手は「カマタマーレでの3年半はけがで離脱期間も長くなってしまい、思うような結果が残せなかったことに対して強い責任を感じています。小さい頃から夢見たサッカー選手を終えることに対して少しさみしい思いもありますが、若くて技術の高い選手とプレーしている中で自分の限界を感じていたのも事実です。皆さまと共に戦った日々は、自分にとってかけがえのないものです。本当にありがとうございました」とコメントしています。