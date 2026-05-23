メディヒール「パックもりもりセット」で夏肌ケア♡毎日選べる贅沢マスク習慣

夏は紫外線や冷房、汗によるべたつきなど、肌悩みが増えやすい季節。そんな“夏バテ肌”に寄り添う、韓国ダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」の『パックもりもりセット』が2026年5月29日（金）よりQoo10限定で数量限定発売されます♡ 人気の『エッセンシャルマスク』シリーズから厳選された5種類の成分を詰め込んだ大容量セットで、その日の肌コンディションに合わせたスキンケアを楽しめる注目アイテムです。

夏肌を整える豪華50枚セット

『パックもりもりセット』は、5種類の人気成分を各10枚ずつ詰め合わせた合計50枚入りのスペシャルセット。容量は1枚24mlで、毎日の集中ケアにぴったりです。

マデカッソシド*² エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア※



純度98％⁸マデカッソシド²配合。乾燥によるくすみが気になる肌にうるおいを与え、しっとり明るい印象へ導きます。

ローゼPDRN³ エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ※



純度99％⁸イギリス産ローズ由来PDRN³を配合。乾燥による毛穴悩み⁹やツヤ不足をケアし、なめらかなツヤ肌へ。

ティーツリー⁴ エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー※



純度99％⁸低分子ティーツリー⁴配合。敏感になりがちな肌の油水分バランス¹⁰を整え、すこやかな肌をキープします。

コラーゲン⁵ エッセンシャルマスク コアファーミング※



純度98％⁸低分子ヴィーガン¹¹コラーゲン⁵を配合。ハリ不足が気になる肌をふっくら弾むような印象へ。

ビタミンC⁶ エッセンシャルマスク クリアトーニング※



純度99％⁸イギリス産ピュアビタミンC⁶配合。乾燥によるくすみ肌へうるおいを与え、透明感¹²のある明るい肌印象へ整えます。

medicubeの新作毛穴ケア♡毎日使いたい高機能スキンケアが登場

気分で選べる楽しいスキンケア♡

“今日の肌は何色の気分？”というキャッチコピーの通り、その日の肌状態に合わせて自由に選べるのも魅力。

日差しを浴びた日はティーツリー⁴でひんやり保湿、乾燥が気になる日はコラーゲン⁵で集中ケアなど、毎日のスキンケアタイムが楽しくなりそう♪

さらに、夏の夜空に咲く花火をイメージした限定パッケージも華やかで特別感たっぷり。自分へのご褒美にはもちろん、友人や家族へのギフトにもおすすめです。

発売日：2026年5月29日（金）

内容：5種×各10枚（合計50枚／1枚24ml）

販売：Qoo10限定

特典：Qoo10公式ショップ限定スペシャルGIFT付き（数量限定）

※本製品の「ブレミッシュリペア」「ヘルシーグロウ」「カーミングモイスチャー」「コアファーミング」「クリアトーニング」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累計販売数量 第1位（2011年~2025年）

*2 整肌成分

*3 DNA-Na（保湿成分）

*4 4-テルピネオール（整肌成分）

*5 加水分解エクステンシン（保湿成分）

*6 アスコルビン酸（製品の抗酸化剤）

*7 メディヒール マスクパック累計販売数量（2009年~2025年 L&P社出荷実績に基づく）

*8 純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。

*9 乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと

*10 肌の油分と水分を補い保つ

*11 韓国ヴィーガン認証を取得

*12 うるおいを与えることによる肌印象のこと

夏のご褒美スキンケアを楽しんで

韓国で15年連続売上No.1*¹を誇る「MEDIHEAL（メディヒール）」の人気マスクを一度に楽しめる『パックもりもりセット』。肌状態に合わせて選べる5種類のマスクで、暑い季節の肌を心地よくケアしてくれます。

毎日1パックのご褒美習慣で、肌も気分もうるおいに満ちた夏を過ごしてみてくださいね♡