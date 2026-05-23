「顔出すなってこと？笑」田中れいな、1番盛れたショットに「横顔もきれい」「ダメだずっと見てられる」の声
元モーニング娘。の田中れいなさんは5月23日、自身のInstagramを更新。カフェで撮影したオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】田中れいな、1番盛れたショット！
この投稿にファンからは、「かわいいー！」「マスク姿かわい過ぎる」「どのお写真のれーなちゃんもかわいいですっ 横顔もきれい」「顔出してる方が盛れてます！というかいつでも盛れてます！」「ダメだずっと見てられる」「おろしてるのかわいい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】田中れいな、1番盛れたショット！
「いつでも盛れてます！」田中さんは「4枚目『ここ光どうかなー？』って適当に撮ってもらった写真 なのに1番色がきれいやし盛れた！顔出すなってこと？笑」とつづり、4枚の写真を投稿。カフェで撮影したオフショットを公開しました。ピンクのオフショルダーニットを着用した田中さんは、どの写真もかわいらしい雰囲気。4枚目では黒いマスクを着け、両手でピースサインをしています。
「ママでこのスタイルは最強」田中さんは16日の投稿で「きのうの衣装」とつづり、スタイル抜群の衣装ショットを披露。コメントでは、「ママでこのスタイルは最強」「水玉とっても似合ってて、コーデめっちゃカワイイ」「天才的にかわいい」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)