『鬼滅の刃』作曲家・椎名豪氏、劇伴制作秘話「音楽でも無限城の空間を…」
作曲家・椎名豪氏が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に出席。最優秀作曲賞を受賞した。
【写真】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了したプレゼンター・有村架純
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の劇伴を梶浦由記氏とともに担当した椎名氏は、受賞後に囲み取材に出席。「めっちゃうれしいです」と満開の笑顔でコメントした。
続けて、制作過程について「海外を視野に入れて、立体音響を作る作業をしました」と回想。「音楽でも無限城の空間を作り出すために、音楽が頭上を走ったりすることに凝って作りました」と明かした。
そして、海外のファンに向けて「『立志編』からもう一度見ていただけると、味わい深い作品となっていますので、『鬼滅の刃』初めから見ていただけるとうれしいです」とアピールした。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【写真】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了したプレゼンター・有村架純
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の劇伴を梶浦由記氏とともに担当した椎名氏は、受賞後に囲み取材に出席。「めっちゃうれしいです」と満開の笑顔でコメントした。
続けて、制作過程について「海外を視野に入れて、立体音響を作る作業をしました」と回想。「音楽でも無限城の空間を作り出すために、音楽が頭上を走ったりすることに凝って作りました」と明かした。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
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