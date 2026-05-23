俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の山田裕貴（35）との共演について語った。

MCの笑福亭鶴瓶は細田について「役者としての演じ方も凄いと思ったって言うてたやつがおる」と証言。細田は鶴瓶が事前取材で山田を取材する様子が披露されると「ありがとうございます」と頭を下げた。

鶴瓶が「山田裕貴もこれめちゃめちゃええやつ」と話せば、細田は「そうなんですよ。裕貴さん、本当に素敵なんですよ」と力を込めた。

山田とはNHK大河ドラマ「どうする家康」、TBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」、TBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」で共演。「ちるらん」と「ＧＩＦＴ」は撮影が連続したと言い、「それも相まって、ぐっと本当に（距離を）縮めさせていただいて」と振り返った。

鶴瓶は「でも『どうする家康』、あれの自害の仕方が素晴らしかったって」と山田が主人公・徳川家康の愛息・松平信康を演じた細田の演技を絶賛していたと伝え、細田は「僕も言っていただきました」と声を弾ませた。

「裕貴さんは本当にウソがないんですよ。出てくる言葉に。目キラッキラじゃないですか」とも話し、裕貴さんの凄いところって、この35歳のご年齢でも、子供の純真さを持っていらっしゃるところだなと思っていて。そういった方から出てくる言葉だからこそ、凄いやっぱり自信になるし、信じられるんですよね」としみじみと話した。

さらに「ちるらん」の沖田総司役は、主演である山田からオーディションを受けてはどうかとの電話があり、挑戦を決めたとも明かされた。

鶴瓶は「でも先輩が電話をして、“受けたら”っていうのは、よっぽど愛されてるんやで」と感心。細田は「いや本当、ありがたいですね」と目を細めた。

「裕貴さんって、言葉で誰かを引っ張るとかっていうよりかは、背中についていきたいと自然と思わせるタイプの方で」と細田。「ちるらん」撮影中には山田から「ごめん、俺めっちゃ頼ると思う」と言われたとし、「主演ですよ。なかなかそういうことを言って引っ張れる人って、本当に限られていると思うんですけれど。それがあったから、みんなが裕貴さんのためにじゃないですけれど。先輩ですけれど、可愛らしいなって思います」と熱く語った。

また山田とは撮影中には何度も食事を共にしたと言い、作品の演技について話すのかと問われ「基本褒め合いです」「裕貴さんが一番しゃべります」と笑顔で回答。「現場の褒め合いです。“本当に君で良かった”っていう」と語ると、鶴瓶は「本気でそう思うてるからやで」と感心した。

細田が山田の自宅に招かれたこともあると続けると、鶴瓶は「そういうのは言うたら持っているんや、縁。いい縁を持っているよね」とまとめてみせた。