◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝 長崎６９―７１琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）

ＣＳ決勝第１戦が行われ、ワイルドカードの琉球が西地区優勝の長崎を７１―６９で下した。３年ぶり２度目の日本一へ、１万２９７８人の観客の前で２点差の接戦を制し王手をかけた。

ポイントガードの岸本隆一は先発し、２９分２４秒出場。チーム２位の１４得点を挙げ、勝利に貢献した。「勝ててホッとしている」と２勝先取方式の初戦を制し笑みを浮かべた。３年ぶりの日本一が目前となったが「何も終わっていない。次は絶対勝たないといけない試合。危機感も同じくらいある」と２４日の第２戦へ気を引き締めた。

第１クオーター（Ｑ）残り４分２６秒で３ポイントシュートを決めてこの日初得点。その後も得点を重ね、３点リードで第４Ｑを迎えた。終盤までもつれた一戦は残り７・１秒に岸本のフリースローで勝負が決した。２点リードの緊迫した場面で、相手ファウルで得たチャンスを２本決めきり、４点差に。残り２・５秒で長崎のジャレル・ブラントリーに３Ｐを決められたが、最後も岸本がフリースローを１本沈めて試合終了。「責任を果たしたい」と強い気持ちで放ったシュートで勝利をたぐり寄せた。

昨年のＣＳ決勝は左足を骨折し無念の欠場。２年ぶりに戻った横浜アリーナのコートに「この舞台でプレーできるのは限られた人だけ」と感謝の思いを持って立ち続けた。沖縄・名護市出身で、前身のｂｊリーグ時代から琉球ひと筋を貫き１４シーズン目。「うまくいったところに自信を持ってプレーしたい」。背番号１４が３年ぶりの日本一へクラブを導く。