◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節（２３日）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出された国内組の全３選手（ＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京、ＧＫ早川友基＝鹿島、ＧＫ大迫敬介＝広島）が、最終節でベンチ外となった。

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クラブの立場からすると、ごく自然な判断とも言える。代表組はこの日を最後にチームから離れて代表活動に合流する。仮に、東の首位・鹿島―２位・ＦＣ東京の最終節が１位を懸けた大一番になっていた場合は、重要な戦力として長友、早川はピッチに立っていた可能性が高い。

しかし、前節で東の１位は鹿島に決まり、ＦＣ東京の優勝の可能性は消滅。西地区の広島も同様に最終節を前に優勝の可能性はなくなっていたことから、この試合を、代表組不在で行われるプレーオフラウンド２試合に向けた“予行演習”と位置づけるのはうなずける。特に鹿島にとっては、西地区１位との“優勝決定戦”。絶対的守護神・早川の不在を想定した戦いを１試合でも出来たことは大きいだろう。

また、選手にとっても貴重な“休養”となる。海外でも、日本代表ＦＷ上田綺世、同代表ＤＦ渡辺剛が所属するフェイエノールトのファン・ペルシー監督が、休養を与える意味で最終節のメンバーから２人を外したように、大舞台を前にケガのリスクを軽減させる狙いもあるだろう。そうした総合的な判断により、国内組３選手の試合出場は見送られたとみる。（サッカー担当・後藤 亮太）